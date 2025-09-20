Hombre asesina a su esposa y suegra frente al colegio donde trabajaba: les disparó frente a alumnos

Una comunidad del área metropolitana de Chicago se encuentra sumida en el dolor tras un brutal acto de violencia doméstica que dejó tres personas muertas frente a una escuela. El martes 16 de septiembre de 2025, Nerissa Lee, asistente de dirección de la Lincoln Middle School en Berwyn, Illinois, fue asesinada por su esposo, Steven T. Lee, quien también le quitó la vida a la madre de Nerissa antes de dispararse a sí mismo frente al plantel educativo donde trabajaba su esposa.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:05 p.m., justo cuando terminaba la jornada escolar. Según el reporte policial, Steven Lee, de 54 años, se acercó en su vehículo al automóvil donde se encontraban Nerissa Lee, de 46 años, y su madre, de 76, y abrió fuego con un rifle de largo alcance. Testigos relataron haber escuchado más de una docena de disparos. Oficiales que se encontraban cerca acudieron de inmediato al lugar, pero también fueron blanco de los disparos del agresor, quien finalmente se quitó la vida con la misma arma.

El tiroteo provocó el cierre inmediato de la escuela, aunque afortunadamente ningún estudiante resultó herido. Las autoridades confirmaron que se trató de un incidente doméstico y que no representaba una amenaza continua para la comunidad escolar.



"La situación venía empeorando": hermana de la esposa del asesino

La hermana de Nerissa, Shana Everage, reveló que la relación entre Nerissa y Steven había comenzado a deteriorarse desde finales de junio. “No fue algo que salió de la nada”, dijo Everage. “La situación venía empeorando y el martes fue el punto de ebullición”.



Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los motivos del ataque, los familiares señalaron que había tensiones acumuladas en el matrimonio que no fueron atendidas a tiempo. La tragedia ha puesto en evidencia los riesgos latentes de la violencia doméstica, incluso en entornos aparentemente seguros como una escuela.

La comunidad educativa de Berwyn está devastada por la pérdida de Nerissa Lee, quien era ampliamente reconocida por su dedicación, empatía y liderazgo. La superintendente del Distrito Escolar Berwyn North 98, Michelle Smith, expresó su pesar en un comunicado: “Fue una educadora dedicada y una líder que tocó la vida de innumerables estudiantes y miembros del personal. Su pérdida se siente profundamente en toda la comunidad”.

Estudiantes y exalumnos también compartieron recuerdos conmovedores de Lee. Hailey Bedoy, una joven de 16 años que fue alumna de Lee, la describió como una persona con una personalidad “que muchos maestros ya no tienen”. Recordó cómo Lee lograba que los estudiantes se concentraran en sus tareas, pero también se tomaba el tiempo para reír con ellos. “Siempre tenía una personalidad alegre. Estaba muy comprometida con sus estudiantes. Vivió su vida y fue una gran persona. Así debería ser recordada”, dijo Bedoy.

Otra estudiante, Hannah Zuniga, destacó la capacidad de Lee para conectar con los alumnos que enfrentaban dificultades. “Siempre estaba dispuesta a tener una conversación, a ayudar a alguien en necesidad, y a estar presente en los momentos difíciles”, comentó Zuniga, quien compartía con Lee el gusto por la música de Ice Cube y Dr. Dre.

Tras el tiroteo, se creó un pequeño memorial frente a la escuela con flores, velas y mensajes en honor a Nerissa Lee. Los estudiantes pidieron que se establezca un homenaje permanente en la institución, como una placa conmemorativa o una fotografía en su honor.

Las clases en Lincoln Middle School fueron suspendidas el miércoles siguiente al incidente, y se anunció que se reanudarían el jueves con la presencia de consejeros escolares para apoyar emocionalmente a los estudiantes y al personal docente.

