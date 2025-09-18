Hombre atropelló a familia latina en Queens luego de intentar sobrepasarse con menor: la joven murió

En Nueva York están clamando por justicia tras el trágico incidente ocurrido en la madrugada del sábado 13 de septiembre en Queens en el que falleció una menor de edad. Por los hechos está detenido Edwin Cruz Gómez, quien es acusado del asesinato.

A Cruz Gómez lo señalan como responsable de haber atropellado intencionalmente a cuatro personas, resultando en la muerte de la adolescente de 16 años, Jhoanny Álvarez, y dejando heridas a su madre y a su padrastro.

De acuerdo con videos del momento, que hoy son claves en la investigación, los hechos se desarrollaron en la Avenida Roosevelt, entre la avenida Elmhurst y la calle Benham. Allí, Jhoanny Álvarez, su madre, su padrastro y su novio caminaban por el lugar cuando se encontraron con Cruz Gómez y otros hombres.



La Fiscalía señaló que el hoy acusado comenzó a acosar a la víctima y a su madre, ofreciéndoles dinero a cambio de actos sexuales. Por estos hechos comenzó una discusión que se escaló a altercados físicos entre el padrastro de Jhoanny y Cruz Gómez.

Segundos después, Jhoanny, su madre, su padrastro y su novio se empezaron a alejaron del lugar, cruzando la calle Benham y manteniéndose a cierta distancia en el lado opuesto de la Avenida Roosevelt. No obstante, según las investigaciones, Cruz Gómez se subió a su vehículo, una Chevrolet Suburban, y se dirigió hacia la familia.

Melinda Katz, fiscal de distrito de Queens, explicó que "Cruz Gómez, ebrio, condujo su camioneta por la acera y apuntó al grupo de cuatro", dejándolos heridos. La investigación arrojó que Jhoanny Álvarez fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que su madre fue hospitalizada con lesiones en las piernas. Esta familia es venezolana.

Tras el atropellamiento, Cruz Gómez intentó huir del lugar, pero chocó con otro vehículo mientras se movilizaba en reversa. Posteriormente, se fue caminando del sitio. Las autoridades agregaron que el hoy acusado se acercó a agentes uniformados del Departamento de Policía a pocas cuadras de distancia y reportó haber sido agredido, para luego conducirlos de regreso al lugar de la colisión.

La Fiscalía presentó cargos contra Cruz Gómez, a quien acusaron de asesinato, intento de asesinato, agresión, homicidio vehicular y otros delitos relacionados con conducir en estado de ebriedad. Según las leyes de Estados Unidos, de ser declarado culpable, Cruz Gómez enfrenta una pena de prisión entre los 25 años y la cadena perpetua.



¿Quién es Edwin Cruz Gómez?

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Ciudad de Nueva York (ICE), Cruz, hondureño, ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Nogales, Arizona, el 10 de noviembre de 2004. Para el 2005, un juez de inmigración denegó sus solicitudes de asilo y la suspensión de la deportación, otorgándole la salida voluntaria.

Posteriormente, Cruz reingresó ilegalmente a Estados Unidos. En el 2013, agentes del ICE lo hallaron manejando bajo los efectos del alcohol en Long Island. Por esos hechos, fue requerido por las autoridades y se fugó del lugar de detención y no había sido localizado hasta hace unos meses cuando acumuló arrestos por posesión de un instrumento falsificado, alteración del orden público y conducir en estado de ebriedad.

El ICE señaló que, en cada ocasión, fue puesto en libertad antes de que funcionarios de ese servicio pudieran presentar una orden de detención.

