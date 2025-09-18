En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre atropelló a familia latina en Queens luego de intentar sobrepasarse con menor: la joven murió

Hombre atropelló a familia latina en Queens luego de intentar sobrepasarse con menor: la joven murió

Edwin Cruz Gómez fue acusado por la muerte de una joven de 16 años. Video mostró momento de la tragedia que enluta a Nueva York.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Edwin Cruz Gómez, señalado del asesinato de menor en Nueva York.
Edwin Cruz Gómez, señalado del asesinato de menor en Nueva York.

Publicidad

Publicidad

Publicidad