En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre fingió su muerte para ver cuántas personas iban a su funeral

Hombre fingió su muerte para ver cuántas personas iban a su funeral

"Quería presenciarlo en persona", indicó el hombre a la prensa local luego de que su historia se hiciera viral.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Hombre que fingió su muerte
El hombre de 74 años puso a prueba a sus familiares y conocidos -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad