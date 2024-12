Drama de exmilitares colombianos detenidos en Venezuela y enviados a Rusia: este fue su último video

En febrero de 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania estalló con intensos combates y una avalancha de sanciones internacionales contra Rusia. Mientras tanto, Ucrania ha recibido un gran apoyo militar y diplomático de Occidente. Los Informantes reveló el drama de dos colombianos que participaron en el conflicto, pero al intentar regresar al país fueron detenidos en Venezuela y enviados a Rusia bajo la acusación de mercenarismo. Una tragedia que trasciende fronteras y duele profundamente en Colombia.

Ofertas engañosas en la guerra

La situación para muchos colombianos es angustiosa, al punto que centenares de jóvenes se están yendo por plata a combatir en conflictos en otras tierras. Las llamativas ofertas de trabajo que aparecen por las redes sociales prometen altos salarios, pero una vez allá, comienza un infierno de hambre, bombas, trincheras y el dinero por ninguna parte.

La mayoría de los colombianos que se van como mercenarios a pelear en otras guerras mueren en combate o simplemente desaparecen sin dejar rastro. Mientras tanto, sus familias quedan en Colombia llenas de zozobra y casi siempre endeudadas. Muchas veces no logran ni siquiera repatriar el cadáver, lo que añade más dolor a la tragedia.

Esta es una guerra que ocurre a más de 10 mil kilómetros de distancia de Colombia, pero que ha llevado tragedia y dolor a más de un hogar en nuestro país. Centenares de colombianos han sido contratados por el Ejército ucraniano para luchar en contra de los rusos, enfrentando una realidad muy distinta a la prometida.

El calvario de dos familias colombianas

Los Informantes conoció los casos de varios exmilitares colombianos detenidos en Venezuela y enviados a Rusia que están generando gran preocupación en sus familias.

Como le sucede a doña Otilia Ante, de 78 años, quien viven en Popayán y sobrelleva un calvario desde que su hijo Alexander, de 48 años, decidió irse para Ucrania. Su plan era irse por tres años, pero a las pocas semanas de estar allá replanteó su decisión.

El drama de la familia de Alexander Ante detenido en Venezuela y extraditado a Rusia por mercenarismo Foto: Los Informantes

Alexander estuvo nueve meses en Ucrania, mientras reunió para pagar la plata que se había pedido prestada para irse y lo del pasaje de regreso. “Llegar a Venezuela y dijo ‘mamita, me hace un sancocho gallina y me guarda’, dijo que ya venía para acá y hasta ahora no sé más nada”, recordó Otilia. El rastro de Alexander se esfumó en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

Alexander y otro exmilitar colombiano llamado José Aarón Medina debían tomar cuatro vuelos: a Madrid, España, después a Caracas, luego a Bogotá y finalmente a Palmira.

“A Mauro lo secuestraron, prácticamente en el momento en que ellos llegaron a Venezuela los dejaron incomunicados... yo creo que fueron 15 días que estuvieron en Venezuela, a los 15 días publicaron un video en Moscú diciendo que habían cogido dos mercenarios colombianos en Moscú, a las 3:00 p.m.”, señaló Arbey Ante, hermano de Alexander.

En un video se les ve sometidos en poder de Rusia. La situación ha afectado gravemente a la familia Ante, que tiene esperanzas de volver a verlo con vida.

"Como había visto varios compañeros también morir entonces él dijo que no iba a arriesgar más su vida y que se venía para acá”, recordó Cielo, esposa de José Arón Medina, ella también habló con él por última vez cuando llegaron a Caracas.

Señala que no tiene más noticias desde el 18 de julio y afirma que los acusan de mercenarios. "Ellos no son mercenarios, porque ellos fueron contratados por el Ejército de Ucrania”, afirmó.

La lucha por la justicia

El caso de Alexander Ante y José Arón Medina, los dos colombianos detenidos en Venezuela y entregados a Rusia podría ser un lío diplomático internacional, pero prácticamente ha pasado desapercibido.

Esposa de José Arón Medina señala que pasó de la guerra en Ucrania a una prisión en Rusia tras ser detenido en Venezuela Foto: Los Informantes

Los Informantes le preguntó a Héctor Arenas Neira, embajador de Colombia en Moscú, por el caso de los dos colombianos capturados en Caracas y enviados a Rusia y este respondió: “Fueron oficialmente detenidos por el delito de mercenarismo, un delito establecido en el Código Penal de la Federación de Rusia y que es bastante grave, entonces por ello la pena prevista es de 12 a 18 años de prisión”.

Ante el señalamiento de una presunta detención irregular el embajador Arenas afirmó: “Por el momento hace parte de la reserva del del sumario, tiene muchísimos asuntos que son bajo reserva porque se considera que este es un delito contra la seguridad de Rusia”.

Alexander Ante y José Arón Medina fueron presentados ante un juez en Moscú y su caso con la reserva del estado de guerra está en desarrollo.

"Su estado de salud en términos generales era bueno. Ellos tienen un abogado de oficio y, desde luego, no pueden comunicarse con sus familias ni con terceros”, afirmó el embajador colombiano.

Mientras se resuelven los casos de Alexander Ante y José Arón Medina, los dos colombianos detenidos en Venezuela y entregados a Rusia, sus familias en Colombia viven en zozobra, esperando noticias y con la ilusión de volver a ver a sus seres queridos con vida lo más pronto posible.

