Reportan robo a otro famoso museo en Francia tras atraco millonario en Louvre: en menos de 24 horas

Menos de veinticuatro horas después del espectacular robo en el Museo del Louvre, en París, un nuevo atraco volvió a sacudir al patrimonio cultural de Francia. Según el medio local Le Monde, un robo de monedas de oro y plata fue reportado el lunes 20 de octubre en la Casa de las Luces Denis-Diderot (Museo Maison des Lumières), un museo ubicado en la ciudad de Langres, en el departamento de Haute-Marne. El hecho fue confirmado por un comunicado de prensa del ayuntamiento, enviado a la agencia internacional Agence France-Presse (AFP) el miércoles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El documento señaló que “los funcionarios municipales a cargo de la Casa de las Luces Denis-Diderot detectaron un posible robo en el edificio”, y que “parte del ‘tesoro del museo’, una colección de monedas de plata y oro descubierta durante las obras de renovación del Hôtel du Breuil, que ahora alberga el museo, ha desaparecido”. En el mismo comunicado, las autoridades locales agregaron que “la vitrina que lo protegía se encontró rota en el suelo”.

El robo se descubrió el lunes por la mañana, apenas un día después del atraco del domingo en el Museo del Louvre de París, donde fueron sustraídas joyas valoradas en 88 millones de euros. El “tesoro” del Museo de Langres, de acuerdo con Le Monde, fue hallado originalmente en 2011 por un trabajador durante la restauración del antiguo Hôtel du Breuil. En ese momento, el descubrimiento llamó la atención de los historiadores: se trataba de 1.633 monedas de plata y 319 monedas de oro, datadas entre 1790 y 1840, cuidadosamente escondidas en un nicho oculto detrás de una pared de madera.



Según el ayuntamiento, el personal del museo está elaborando “un inventario preciso” para determinar la magnitud de las pérdidas, mientras avanza la investigación. Aunque no se especificó la cantidad exacta de objetos robados ni el valor total de los daños, las autoridades locales informaron que ya se presentó una denuncia formal ante la policía. La fiscalía de Chaumont, consultada por AFP, no había emitido comentarios hasta la tarde del miércoles.

Publicidad

El medio La Montagne de Francia también confirmó los hechos, destacando que “la vitrina que protegía (el tesoro) fue encontrada rota en el suelo” y que parte de la colección había desaparecido. La Casa de la Luz Denis Diderot, dedicada al famoso filósofo y escritor francés, permanecía cerrada al público el lunes, día habitual de descanso, por lo que el robo habría ocurrido durante la noche anterior. “El ayuntamiento de Langres también informó haber presentado una denuncia ante la policía”, añadió el medio regional.



El diario Le Parisien detalló que, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, el ayuntamiento informó que “el museo fue víctima de una intrusión y se está llevando a cabo una investigación”. Según France 3 Grand Est, las fuerzas del orden fueron alertadas de inmediato y acudieron al lugar. El medio indicó que “la puerta corrediza de entrada fue forzada, antes de que se rompiera una vitrina”, aunque ninguna otra obra resultó afectada. El museo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras se completa el inventario y se recopilan las pruebas para la investigación judicial.

En declaraciones a la cadena BFMTV, Pierrick White, jefe de gabinete del alcalde de Langres, señaló que “no todas las piezas de oro y plata del museo fueron robadas”. Añadió además que “la gendarmería, acompañada por nuestros equipos del museo, está investigando el asunto con mucha atención”. White lamentó lo ocurrido y subrayó el impacto en la comunidad: “Los habitantes de Langres, en general, fueron robados por personas muy maliciosas. Es como si hubieran robado las joyas familiares del pueblo”.

Publicidad

El Louvre, el museo más visitado del mundo, reabrió sus puertas el miércoles tras permanecer cerrado desde el domingo por el espectacular robo de joyas de la Corona francesa. El ministro del Interior, Laurent Núñez, declaró a CNews y Europe 1 que “más de un centenar de investigadores” están movilizados para capturar a los responsables del atraco. “El conservador del Louvre ha estimado los daños en 88 millones de euros”, afirmó por su parte la fiscal de París, Laure Beccuau en RTL.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó “acelerar” las medidas de refuerzo en la seguridad de los museos nacionales. En el caso de Langres, las autoridades locales aseguraron que ya se adoptaron nuevas medidas de vigilancia en torno al edificio y que se revisarán los sistemas de alarma.



¿Cómo fue el robo del Louvre? Últimos detalles del caso

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, admitió este miércoles 22 de octubre que el sistema de videovigilancia exterior del museo es “muy insuficiente”, tres días después del espectacular robo de joyas en la Galería de Apolo. Des Cars explicó ante una comisión del Senado que, aunque las alarmas funcionaron durante el incidente, las cámaras en el exterior “están obsoletas”. “El parque [de cámaras exteriores] es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, dijo, y añadió que en la zona del robo “la única cámara instalada está orientada hacia el oeste”.

La responsable, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el museo, pidió instalar una comisaría dentro del establecimiento y reforzar la seguridad en los alrededores tras el robo, que ocurrió el domingo, cuando un comando de cuatro individuos utilizó un montacargas para acceder a un balcón y entrar por una ventana.

Los ladrones robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, una corona cayó al suelo, pero la directora del museo aseguró que “las evaluaciones iniciales sugieren que una delicada restauración es posible”.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.