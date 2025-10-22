En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan video del momento exacto del ataque de EE. UU. a octava lancha, esta vez en el Pacífico

Revelan video del momento exacto del ataque de EE. UU. a octava lancha, esta vez en el Pacífico

El ataque ocurrió cerca a las costas colombianas. El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, indicó que en la embarcación "se encontraban dos narcoterroristas a bordo", quienes murieron.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Video del momento exacto del ataque de EE. UU. a octava lancha.
Video del momento exacto del ataque de EE. UU. a octava lancha.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad