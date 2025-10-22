En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Exfuncionario de EE. UU. afirma que dinero de Maduro habría financiado campaña de Gustavo Petro

Exfuncionario de EE. UU. afirma que dinero de Maduro habría financiado campaña de Gustavo Petro

Durante una audiencia en el Congreso estadounidense, Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro en el primer gobierno de Trump, habló de la presencia del grupo Hezbolá en América Latina y sus nexos con el régimen chavista.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de oct, 2025
Marshall Billingslea, Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

