Imágenes revelan el antes y después de las zonas de Venezuela bombardeadas por EE. UU.

Imágenes satelitales y registros audiovisuales difundidos en las últimas horas muestran cómo quedaron varias zonas estratégicas de Venezuela tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos durante la madrugada del sábado, una operación militar que culminó con la captura y extracción del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra territorio venezolano poco antes de las 2:00 a.m. (1:00 a.m. hora Colombia), cuando se escucharon las primeras explosiones en Caracas y sus alrededores. Los bombardeos se extendieron hasta aproximadamente las 3:15 a.m. (4:15 a.m. hora Colombia), según confirmó la agencia AFP.

Minutos después, a las 4:21 a m. hora Colombia, el presidente Donald Trump anunció en su red social Truth Social que Estados Unidos “ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y confirmó que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados y sacados del país por fuerzas estadounidenses.



Ataques documentados desde el espacio

Las imágenes satelitales posteriores a los bombardeos muestran áreas con infraestructura militar seriamente afectada, columnas de humo persistentes y daños visibles en complejos estratégicos. Durante los hechos, en redes sociales circularon también videos en los que se observan misiles surcando el cielo nocturno y helicópteros sobrevolando Caracas durante las horas del ataque.



El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, explicó que “esta operación, denominada ‘Resolución Absoluta’, fue discreta y precisa, y se llevó a cabo durante las horas de máxima oscuridad del 2 de enero. Es la culminación de meses de preparación y entrenamiento”. Según fuentes oficiales de AFP, más de 150 aeronaves fueron movilizadas durante la operación.



Abajo se ve el después del bombardeo - AFP

Se ve el humo luego de las detonaciones - AFP

¿Cuáles fueron los blancos bombardeados?

Uno de los principales blancos fue Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela y la sede del Ministerio de Defensa y de la Academia Militar. Las imágenes muestran el antes y después del bombardeo, además se observa incendios y daños estructurales dentro del recinto, que además de abarcar zonas e instalaciones militares, también incluye zonas residenciales donde viven miles de familias de militares.

También se reportaron explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado ubicado en el este de Caracas. Periodistas de AFP informaron que en el lugar se observó “un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado”.

Los ataques no se limitaron a la capital, también se registraron explosiones en La Guaira, donde se ubican el principal puerto y el aeropuerto internacional que sirve a Caracas; en Maracay, capital del estado Aragua, a unos 100 kilómetros al suroeste de la capital; y en Higuerote, en el estado Miranda, a unos 100 kilómetros al este, sobre la costa caribeña.



¿Qué se sabe sobre posibles víctimas de los bombardeos?

El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas no han divulgado un balance oficial de víctimas mortales o heridos.

Sin embargo, el The New York Times informó que por lo menos 40 personas, entre civiles y soldados, murieron en el operativo, datos que habrían sido proporcionados por “un alto funcionario venezolano, quien habló bajo condición de anonimato”, pero nada al respecto ha sido confirmado.

Desde Washington, Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que ningún soldado estadounidense murió durante la operación. Posteriormente, declaró al diario New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”, sin ofrecer cifras concretas.



La captura de Nicolás Maduro

El paradero del mandatario venezolano había sido motivo de especulación en los últimos meses, debido a que, según versiones, cambiaba constantemente de residencia. Trump afirmó haber seguido la operación en tiempo real, “como si fuera un programa de televisión”.

“Estaba en un lugar muy vigilado (…). De hecho, era como una fortaleza”, dijo el presidente estadounidense, al explicar que Maduro intentó refugiarse en “una zona de seguridad rodeada de acero sólido”, pero fue capturado antes de lograrlo. El general Caine confirmó que “se rindieron sin oponer resistencia”.

Trump difundió posteriormente una imagen en Truth Social en la que Maduro aparece esposado y con gafas opacas a bordo del buque USS Iwo Jima. La pareja, acusada por Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo, llegó a suelo estadounidense, cerca de Nueva York.



¿Qué pasará con Venezuela?

Tras la operación, Trump afirmó que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que se pueda instalar una transición política “segura”, aunque no detalló cómo se implementará ese proceso. “Ha llegado la hora de la libertad”, declaró la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, quien pidió que Edmundo González Urrutia “asuma inmediatamente” la presidencia.

Desde su exilio en España, González Urrutia aseguró: “Son horas decisivas, sepan que estamos listos”. No obstante, Trump desestimó esa posibilidad y afirmó que Machado “no inspira respeto”, añadiendo que Estados Unidos no ha tenido contacto con ella.

Para algunos analistas, el futuro del país sigue siendo incierto. “Por ahora, el ataque de Trump contra Venezuela no ha resultado en un cambio de régimen, sino en un cambio de líder”, afirmó Stephen Wertheim, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, quien advirtió que la operación abre un escenario “desconocido” para la región.

