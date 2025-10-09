En vivo
Impactante cambio de Diego Londoño, colombiano hallado en Ecuador luego de 2 años gracias a Tiktok

La creadora de contenido que inició con este curioso hallazgo dio a conocer que nuevamente se encuentra con Diego Londoño, luego de que este desapareciera en Perú. El hombre fue llevado a una barbería en donde tuvo un increíble cambio de look.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de oct, 2025
Diego Londoño, colombiano que estaba desaparecido y fue hallado en Ecuador.jpg
El hombre fue buscado por su familia en Colombia durante dos años. -
Foto: redes sociales

