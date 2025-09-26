En vivo
Las razones para no volver de Diego Londoño, colombiano desaparecido: "Ya tengo una vida acá"

Diego Londoño, el colombiano desparecido que padece demencia senil y que se volvió viral por un video de TikTok reveló que no desea volver a Colombia pese a que su familia lo está buscando hace años.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 26 de sept, 2025
Diego Londoño fue encontrado en Perú, pero dice que no queire regresar a Colombia
Fotos: Captura de pantalla TikTok y Latina Noticias

