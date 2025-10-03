En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Impactante video: EE. UU. muestra entrenamientos con "fuego real" en el Caribe, cerca de Venezuela

Impactante video: EE. UU. muestra entrenamientos con "fuego real" en el Caribe, cerca de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos publicó un video de los entrenamientos que lleva a cabo la Marina y el Cuerpo de Marines de este país en el mar Caribe de Sudamérica, cerca de aguas venezolanas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de oct, 2025
Barcos de la Marina en Estados Unidos.jpg
Los navíos norteamericanos se encuentran en el Caribe desde hace más de un mes. -
Fotos: Comando Sur de los Estados Unidos

