En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  /  Fiscalía de Venezuela pide a la ONU investigar ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe

Fiscalía de Venezuela pide a la ONU investigar ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó esos ataques como "crímenes de lesa humanidad".

Por: AFP
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump y la segunda lancha que atacó Estados Unidos.
Donald Trump y la segunda lancha que atacó Estados Unidos.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad