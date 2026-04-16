Luto en el fútbol: histórico arquero del Arsenal y Liverpool falleció trágicamente por un accidente

El mundo del fútbol profesional y los fanáticos del deporte alrededor de todo el mundo están de luto por la muerte de Alex Manninger, arquero oriundo de Austria que falleció este 16 de abril después de ser víctima de un fatal accidente de tránsito, que es materia de investigación.

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La noticia ha sido confirmada por medios austriacos como el Kronen Zeitung, que indicó que el arquero falleció después de ser embestido por un tren. Los hechos ocurrieron cerca de las 8:20 de la mañana, según el diario extranjero, que señaló que el siniestro fue en un “paso a nivel sin vigilancia”, cerca de la parada de Pabing, en su país de origen.

En el momento del accidente, Manninger estaba transportándose solo en una camioneta Volkswagen plateada que sufrió graves daños. El tren que impactó contra el vehículo llevaba 25 pasajeros, que resultaron ilesos en su totalidad, al igual que el maquinista. Organismos de emergencia como la Cruz Roja y bomberos llegaron hasta el punto del accidente para darle atención médica al portero austriaco. Manninger no respondió a los primeros auxilios ni a las maniobras de reanimación.



Las autoridades ya están investigando las circunstancias bajo las que se dio este accidente. Se sabe que un experto ya estuvo en el lugar de los hechos para reconstruir el momento exacto. “Debido al tipo de vehículo, es posible analizar con precisión los datos electrónicos y, por lo tanto, el comportamiento del conductor”, detalló el experto al medio ya citado. Se espera que los datos del tren suministren información valiosa a su vez.



Alex Manninger nació el 4 de junio de 1977 en Salzburgo, Austria. A sus 48 años, este hombre acumulaba una trayectoria en clubes importantes de Europa como Arsenal, Liverpool y Juventus. Asimismo, pasó por equipos como Fiorentina, Torino, Bologna, Siena, Udinese y Augsburg. Esa misma trayectoria le permitió conseguir títulos importantes como la Premier League, la FA Cup y la Serie A de Italia.



Paula Rozo

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