Cirujano es acusado de provocar muerte de paciente al extraerle el órgano equivocado

Un médico en Estados Unidos está siendo acusado de la muerte de su paciente, luego de un grave error que cometió en medio de una cirugía. Se trata del Dr. Thomas Shaknovsky, quien está siendo acusado de provocar la muerte de William Bryan, un hombre de 70 años, luego de realizarle una cirugía.



¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos se dieron en 2024 en el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast en Miramar Beach, en donde el Dr. Shaknovsky debía extraerle el bazo a su paciente, pero terminó extirpándole el hígado, lo que provocó "una pérdida de sangre catastrófica y la muerte del paciente en la mesa de operaciones", según la investigación del caso.

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Lo que se sabe es que William Bryan se encontraba en Florida con su familia cuando sufrió dolor abdominal agudo y fue ingresado a urgencias. Los médicos indicaron que se trataba de una masa en el bazo, por lo que recomendaron una cirugía.

Según la investigación divulgada por la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, Shaknovsky realizó una esplenectomía laparoscópica que derivó en una acción accidental en el hígado del paciente. El reporte forense señaló que la causa de muerte directa fue una hemorragia masiva, provocada por la extracción del órgano equivocado.



Desde ese momento se abrió una investigación al médico y al hospital por lo ocurrido en su quirófano. El Dr. Thomas Shaknovsky fue actuado por homicidio involuntario en segundo grado, al considerar que sus acciones en el quirófano “constituyeron conducta delictiva conforme a la ley de Florida”.



En declaraciones previas, la esposa de William Bryan reveló que fue el doctor Shaknovsky el que sugirió la intervención, a pesar de que en un principio la familia quería tener otra opinión médica en su estado. "Le dije que no queríamos operarnos en Florida, que queríamos volver a casa. Él dijo: ‘pues no van a poder llegar a casa con él. Se desangrará. Está sangrando internamente’”.

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La familia finalmente aceptó que William Bryan se sometiera a la cirugía y luego fueron informados de su fallecimiento en el quirófano. La mujer indicó que, en ese momento, el médico no le informó que había cometido un error en el procedimiento. Aseguró que el doctor Shaknovsky le dijo que su esposo había sufrido la ruptura de un aneurisma esplénico y que eso fue lo que hizo que se desangrara.

Tiempo después fue la autopsia la que reveló que su bazo estaba intacto, pero su hígado había sido extraído. Reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton y Agencia de Administración de Salud de Florida (la AHCA) identificaron fallas graves en el procedimiento quirúrgico realizado por Shaknovsky, lo que implicó la extracción accidental del hígado en vez del bazo, un error que desencadenó la fatal complicación médica.

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El Dr. Shaknovsky enfrentó la suspensión inmediata de su licencia médica y, más recientemente, fue detenido y acusado por un gran jurado oficialmente por homicidio involuntario en segundo grado. "La evidencia muestra que hubo una violación grave de los estándares médicos y una actuación incompatible con la práctica profesional", indicó el fiscal del Primer Circuito Judicial y la AHCA también añadió que el equipo médico que acompañaba al cirujano tampoco alertó a tiempo sobre el error cometido.

Por el momento, el proceso penal continuará en la corte del Primer Circuito Judicial de Florida y los registros judiciales disponibles no muestran la identificación de un abogado defensor para el médico acusado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL