Chile anuncia el inicio de deportaciones masivas: "No deben continuar en nuestro país", dijo Kast

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció en cadena nacional que inician las deportaciones masivas de migrantes. De hecho, fuerzas policiales arrestaron durante la noche de ayer a 56 personas en la región metropolitana de Santiago de Chile, en un operativo en contra de la migración irregular, informó este jueves el Ministerio de Seguridad del país austral.



El jefe de Estado chileno manifestó que al asumir la Presidencia “nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue el plan de Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, carabineros y la PDI en la macro zona norte”.

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Sobre los resultados de los operativos, dijo Kast, “en el primer mes de gobierno se registraron menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Mañana a primera hora despegará el primer vuelo, de muchos, y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos migrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

#LoÚltimo | José Antonio Kast, presidente de Chile, confirmó el inicio de deportaciones masivas de migrantes irregulares. Esto dijo el mandatario.



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Así fue operativo en el que capturaron a 56 migrantes en Chile

En cuanto al operativo anunciado por el Ministerio de seguridad, se conoció que unidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) actuaron en una treintena de puntos de la capital, incluida una zona conocida como 'la pequeña Caracas' por la concentración de migrantes venezolanos, una comunidad que se calcula en más de medio millón de personas.



En total, se aprehendieron a 20 personas que tenían órdenes de detención vigentes en once controles de identidad, explicó una fuente policial, sin más detalles.



Tampoco se ofreció información detallada sobre las otras 36 detenciones, dónde se hicieron o la nacionalidad de los capturados.

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Las autoridades aclararon, no obstante, que se realizaron 6.175 controles preventivos por parte de 700 funcionarios, en los que también se retiraron de circulación 122 vehículos y se incautaron dos armas.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseguró a medios locales que las personas que estén "de forma ilegal en nuestro país y que pueden ingresar al proceso de expulsión, va a hacerse de esa manera. Vamos a ser implacables en ese sentido".

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Según el ministerio, el presidente, José Antonio Kast, observó el operativo de seguridad desde un centro de control la noche del miércoles.

El plan policial responde a la promesa de campaña del mandatario ultraderechista de tener "mano dura" para recuperar el orden público en el país suramericano, entre lo cual incluyó abordar la migración con expulsiones de personas en situación irregular.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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