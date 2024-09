Influencer que se casó con ella misma y murió al caer de edificio dejó carta reveladora

La influencer Kübra Aykut, de 26 años, murió el pasado 23 de septiembre tras caer de un quinto piso en el distrito Sultanbeyli, Estambul, Turquía. Luego de que las autoridades la encontraron sin vida, hallaron una carta que la creadora de contenido habría dejado explicando los motivos por los que supuestamente había decidido saltar al vacío.

>>> Le puede interesar: Influenciadora que se casó con ella misma muere tras caer desde un quinto piso

De acuerdo con medios de comunicación de Turquía, la joven, quien tenía una comunidad de más de un millón de seguidores en la red social Instagram, estaba atravesando un momento difícil tras vivir una reciente ruptura amorosa.

¿Qué decía la carta de Kübra Aykut?

“He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien a Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo”, se lee en la misiva.

Publicidad

En una publicación reciente, expresó que estaba padeciendo problemas de salud, pues “he reunido mis fuerzas, pero parece que no puedo ganar peso. Hoy vi que bajé 44 kilos, pierdo un kilo cada día. No como, pero no tengo hambre, No sé qué hacer; necesito ganar peso urgente”.

Kübra Aykut se hizo viral internacionalmente cuando se conoció que se casó con ella misma en diciembre del año 2023. Utilizó un vestido de novia y bailó en medio de una recepción para celebrar su amor.

Publicidad

Líneas para pedir ayuda en salud mental

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas

>>> Le recomendamos leer: Joven murió en el baño de su colegio: llevaba años esperando un trasplante de corazón