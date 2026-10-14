Investigan accidente mortal en Six Flags Over Georgia: esto se sabe de la montaña rusa Goliath

El lunes 12 de octubre de 2026 ocurrió un accidente en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, ubicado en Austell, a unos 24 kilómetros de Atlanta, Estados Unidos. Según el diario BBC, imágenes captadas por helicópteros de medios de comunicación mostraron que la montaña rusa Goliath se detuvo a mitad del recorrido y que los trabajadores ayudaron a los pasajeros a bajar de la atracción. Además, testigos dijeron a medios locales que vieron a un hombre salir expulsado de su asiento mientras el juego estaba en movimiento.

La Policía del condado de Cobb identificó a la víctima como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años. Al momento del accidente, el hombre estaba sentado junto a su hijo, mientras que su esposa y su hija se encontraban en otras zonas del parque.

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De acuerdo con el informe policial, Kariem cayó desde la estructura y golpeó a otros pasajeros antes de terminar en el suelo, debajo de la atracción. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron al hombre sin respiración y sin respuesta.



El incidente también dejó personas lesionadas entre los pasajeros. Según los testimonios recopilados a medios locales, la montaña rusa regresó a la estación con un asiento vacío, la barra de retención fuera de su posición y manchas de sangre en algunos de los ocupantes. Otros visitantes señalaron que el personal del parque había revisado los sistemas de sujeción antes de poner en marcha el juego.

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¿Quién era Hassan Jihad Ibn Kariem?

De acuerdo con el diario People, Hassan Jihad Ibn Kariem vivía en Atlanta y trabajaba como gerente de tecnología de la información en Wesley International Academy, una institución que forma parte de la red de Escuelas Públicas de Atlanta (APS).

Antes de asumir ese cargo, Kariem también trabajó como profesor de tecnología e informática en el mismo centro educativo.

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Tras conocerse su muerte, las directivas de las Escuelas Públicas de Atlanta enviaron un mensaje de condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo. Representantes de la entidad destacaron su labor en la comunidad educativa y el contacto que mantuvo con los estudiantes durante sus años en la institución.

Por su parte, Six Flags Over Georgia difundió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a los familiares y allegados del hombre. La compañía indicó que los empleados del parque y los equipos de seguridad acudieron al lugar después de recibir la alerta para atender la emergencia.

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El alcalde de Mableton, Michael Owens, informó que la dirección de seguridad pública de esa localidad coordina acciones con la Policía del condado de Cobb y el equipo de seguridad del parque para esclarecer lo ocurrido.

Georgia investiga las condiciones de seguridad de la montaña rusa

La Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, encargada de supervisar las inspecciones de seguridad de las atracciones en parques de diversiones y ferias, también inició una investigación sobre la montaña rusa Goliath.

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La agencia informó que sus investigadores trabajan para establecer las circunstancias del accidente y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. En un pronunciamiento divulgado el martes, señaló: “Nuestro equipo de investigación está llevando a cabo una revisión exhaustiva y detallada para determinar las circunstancias que rodearon el incidente y garantizar el pleno cumplimiento de todas las políticas y procedimientos aplicables”, declaró la agencia.

John King, comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, también se refirió al caso durante un debate en vivo organizado el martes por el Atlanta Press Club para los candidatos a ese cargo. El funcionario explicó que los inspectores revisaron las montañas rusas antes del inicio de la temporada y que, tras el accidente, regresaron al parque para examinar lo ocurrido.

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“Nuestros inspectores, que son grandes profesionales, inspeccionaron cada una de esas montañas rusas incluso antes de que comenzara la temporada del parque; actualmente se encuentran en el lugar examinando cada detalle, realizando entrevistas y llevando a cabo una revisión minuciosa de lo sucedido”, afirmó John King, al ser consultado sobre el incidente durante un debate en vivo organizado el martes por el Atlanta Press Club para los candidatos a dicho cargo.

King también se refirió a las revisiones que se realizarán en las atracciones y a la importancia de informar a la ciudadanía sobre los resultados de las inspecciones.

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“Espero poder informar al público de Georgia que estas atracciones son seguras, que seguirán siéndolo y que continuaremos inspeccionándolas minuciosamente de principio a fin”.

¿Cómo es la montaña rusa Goliath?

La montaña rusa Goliath comenzó a funcionar en Six Flags Over Georgia en 2006. Según los datos de la compañía, la estructura alcanza una altura de 61 metros (200 pies) y una velocidad de 112 kilómetros por hora (70 millas por hora).

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El recorrido incluye una caída de 52 metros y un giro en espiral de 540 grados. En la clasificación de la empresa, la atracción tiene un nivel de emoción de cuatro sobre cinco.

Tras el accidente ocurrido en Georgia, Six Flags anunció la suspensión de la operación de nueve atracciones en seis parques de Estados Unidos y Canadá. La compañía indicó que la medida busca permitir la revisión de los sistemas de seguridad como parte de las acciones preventivas.

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El caso ocurrió semanas después del cierre de la montaña rusa X2, ubicada en otro parque de la cadena en California. La decisión se tomó luego de que se presentaran más de 100 denuncias de usuarios que reportaron lesiones en la cabeza relacionadas con los movimientos de la atracción.

Aunque la compañía afirmó que la estructura había superado las pruebas de seguridad, finalmente procedió a retirar el juego de operación.

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Policía del condado de Cobb continúa con la investigación

El Departamento de Policía del condado de Cobb adelanta las averiguaciones a través de su Unidad de Delitos Mayores. Los agentes recopilan testimonios, revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del parque y analizan las imágenes relacionadas con el recorrido de la montaña rusa.

Uno de los puntos que buscan esclarecer es qué ocurrió con el sistema de sujeción del asiento que ocupaba Kariem y por qué el hombre salió expulsado mientras la atracción estaba en movimiento.

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La presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, Lisa Cupid, confirmó que los investigadores revisan la secuencia de los hechos para determinar cómo ocurrió el accidente.

Las autoridades también solicitaron la colaboración de las personas que tengan información, fotografías o videos que puedan aportar elementos a la investigación. Los datos recibidos podrían ayudar a establecer las circunstancias de la caída y determinar qué provocó el accidente en Six Flags Over Georgia.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO