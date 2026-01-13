Irán acusa a EE. UU. de buscar un "pretexto" para una "intervención militar": envió carta a ONU

La misión iraní ante la ONU acusó a Estados Unidos este martes de buscar "un pretexto para una intervención militar", después de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar "de manera muy firme" contra Teherán en caso de que ejecute a personas detenidas durante las manifestaciones. Por medio de una carta, dicha misión indicó que el país norteamericano fomenta la desestabilización política, incita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Las fantasías y la política de Estados Unidos hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y caos como modus operandi para fabricar un pretexto para una intervención militar", dijo la representación iraní en un mensaje en X acompañado de la carta.

La carta, publicada por la Misión Permanente de Irán, responde a unas declaraciones previas de Trump, quien aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán y que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la república islámica por la represión de las protestas civiles de las últimas semanas.



En la misiva, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, sostuvo que "Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes". La carta fue remitida también al secretario general de la ONU, António Guterres, y se produce en respuesta a una publicación en redes sociales realizada por Trump más temprano ese mismo martes.



Teherán considera que ese mensaje del mandatario estadounidense contribuye a escalar las tensiones y vulnera principios fundamentales del derecho internacional, al alentar acciones que ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad del país.



Más de mil personas fallecidas en protestas en Irán

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país. Inicialmente se centraban en el aumento del costo de vida, pero con el tiempo se han transformado en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Publicidad

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán, y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA. Estas protestas representan uno de los mayores desafíos para el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días entre Israel y la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los "mártires", incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a participar el lunes en una "marcha nacional de resistencia" para denunciar la violencia que, según ese gobierno, han ejercido los "criminales terroristas urbanos".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE Y AFP