Amnistía Internacional denuncia represión militar en Irán para ocultar masacres de manifestantes

Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que las autoridades iraníes desataron una represión militar para evitar más movilizaciones y ocultar los crímenes cometidos en la protestas a partir del 8 y 9 de enero de 2026 y llama a la comunidad internacional a "romper el ciclo de derramamiento de sangre e impunidad".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado, la ONG cita a la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, según la cual murieron al menos 5.000 personas durante los "levantamientos", una cifra muy superior a las 3.117 personas reconocidas por el Estado de Irán.

AI subrayó que, desde el estallido de las manifestaciones, que comenzaron en diciembre para protestar contra la situación económica y acabaron pidiendo la caída del régimen, el Gobierno iraní mantiene un bloqueo de internet "aislando deliberadamente" a más 90 millones de personas.



La represión incluyó detenciones masivas de miles de personas incluidos niños, estudiantes, defensores de Derechos Humanos, abogados, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas, según, AI que denunció que los detenidos están sufriendo "desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual".



Lea: Contundente amenaza de Irán a EE. UU. e Israel en medio de protestas: "Serán objetivos legítimos"

Publicidad

Las fuerzas de seguridad han arrestado incluso a personas hospitalizadas bajo tratamiento médico, irrumpiendo en los centros de salud sin ninguna orden judicial. El comunicado también advierte que muchos detenidos están "recluidos en cuarteles militares, almacenes u otros lugares de detención improvisados sin registro oficial".

Amnistía Internacional denuncia que las familias de las victimas enfrentan presiones e intimidación. La denuncia reporta, además, entierros masivos que no fueron notificados y otros nocturnos realizados bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Publicidad

También acusa a las autoridades de extorsionar económicamente a las familias para recuperar los cuerpos de sus "seres queridos" y de ejercer presiones para que las familias declararan públicamente que sus familiares fallecidos eran miembros de milicias en lugar de manifestantes.

Lea: Hay una "flota enorme" de Estados Unidos dirigiéndose a aguas cercanas a Irán, informa Donald Trump

La ONG insiste en que el país vive bajo control militar con patrullas armadas, toque de queda nocturno y prohibición de reuniones callejeras de dos o más personas. Finalmente Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional: "Se necesitan medidas internacionales urgentes (...) para romper el ciclo de derramamiento de sangre e impunidad".