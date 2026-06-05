Irán dice que “negociación está estancada” y depende de Trump: lanza advertencia si EE. UU. ataca

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados, declaró un alto cargo de la República Islámica a la cadena noticiosa CNN.

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"Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación", explicó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista con la cadena estadounidense en Teherán. Insistió en que "la pelota está ahora en el tejado de Trump".

Según CNN, Irán ha exigido a Estados Unidos la liberación de 12.000 millones de dólares tan pronto como se firme un acuerdo y otros 12.000 millones en una fase posterior.



La Casa Blanca es escéptica dado que teme que descongelar fondos en una etapa temprana le haga perder una herramienta de presión sobre la República Islámica más adelante. (Lea también: Trump afirma que no tiene prisa por lograr acuerdo con Irán porque quiere "un buen trato")



"Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino", dijo el funcionario iraní.



Advertencia de extender la guerra

En la misma entrevista, Rezaei advirtió que Irán "extenderá la guerra" más allá del golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda la ofensiva, atacando a bases estadounidenses en el océano Índico, el mar Rojo o el mar Mediterráneo.

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El asesor evitó pronunciarse sobre el estado de salud de Jameneí y descartó que el líder supremo vaya a reunirse con Trump: "Esto no sucederá. Ahora mismo estamos en la primera fase de las negociaciones y el señor Trump las ha paralizado".

Dicha declaración se dio luego de que Trump dijera "no quiero reunirme (con Jameneí), pero si lo hiciera sería un honor conocerlo. Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien".

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Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de la República Islámica después de que el operativo acabara con la vida de su padre, quien lideró el país desde 1989.

El ayatolá guarda un perfil bastante reservado, no ha aparecido en público y solo traslada mensajes por escrito, razón por la que en alguna ocasión Trump había sugerido que podría estar muerto.

El Pentágono sospecha que quedó desfigurado tras un bombardeo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró esta semana en el Congreso que Jamaneí está "cada vez más implicado" en las negociaciones de paz con Washington.

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el fin de semana.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL