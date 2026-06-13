Irán prepara el funeral de Alí Jameneí: se extenderá durante cinco días en tres ciudades

Irán comenzará el 4 de julio los funerales del líder supremo Alí Jameneí, asesinado por Estados Unidos e Israel en la guerra, en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.



La mezquita Mosala de Teherán acogerá el féretro de Jameneí el 4 y 5 de julio y el 6 de julio una procesión funeraria recorrerá la capital, informaron este sábado medios estatales iraníes.

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Un día más tarde la procesión funeraria recorrerá la ciudad religiosa de Qom, situada al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país islámico, y finalmente Jameneí será enterrado el 9 de julio en la ciudad nororiental de Mashad en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiísmo.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero junto con otros altos cargos iraníes.



Su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún nadie le ha visto ni escuchado.



Irán y Estados Unidos aseguran que están muy cerca de firmar un memorando de entendimiento que ponga fin a la guerra y permita reabrir el estrecho de Ormuz, donde continúa las tensiones y el bloqueo del tránsito de buques.

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Tanto Teherán como Washington estiman que el acuerdo se podría cerrar en los próximos días, aunque aún no está claro ni cuándo ni donde.

Según informó la agencia AFP, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar finalizado en las próximas 24 horas, según el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países.

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"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en la red social X.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda, iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

A pesar de la aparente inminente firma de un acuerdo las tensiones continúan en Ormuz. La televisión estatal informó anoche de que la armada iraní atacó un buque que trataba de cruzar el estrecho “sin permiso” mientras que desde Estados Unidos denunció que Irán lanzó drones en el estratégico paso.

AGENCIA EFE Y AFP