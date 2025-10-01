"Secuestro en aguas internacionales": Cancillería sobre colombianas detenidas en flotilla a Gaza

Luego de que la comisión colombiana en la flotilla Global Sumud denunciara que dos connacionales están detenidas por el gobierno israelí en el mar Mediterráneo, la Cancillería de Colombia se pronunció e indicó que se trata de un "secuestro en aguas internacionales". Además, solicitó su la liberación inmediata, así como la de "todos los demás integrantes de la Flotilla", la cual cuenta con 45 barcos.

"Colombia recuerda que la Flotilla Global “Sumud” navegó el Mediterráneo con tres objetivos: entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y alertar sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza. Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina", añadió el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también "pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales".



