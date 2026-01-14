Julio Iglesias rompió el silencio sobre graves denuncias de dos exempleadas: detalles del caso

La leyenda de la música latina, Julio Iglesias, se encuentra en el centro de un torbellino judicial sin precedentes que amenaza con empañar definitivamente su legado internacional. Lo que comenzó como un rumor en círculos cercanos ha escalado hasta convertirse en una investigación formal por parte de la Fiscalía española.

El caso contra el intérprete de 82 años indaga acusaciones que van desde el acoso sexual hasta la trata de seres humanos con fines de trabajo forzado. El artista enfrenta el escenario legal más complejo de su vida, en un caso que ha conmocionado tanto a la opinión pública como a la clase política en España.



¿Por qué se abrió una investigación formal a Julio Iglesias?

La apertura del caso no ha sido fortuita. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió intervenir tras recibir una denuncia detallada el pasado 5 de enero, la cual describe hechos que podrían constituir delitos de extrema gravedad. La investigación se centra en presuntos sucesos ocurridos entre enero y octubre de 2021 en las residencias de lujo que el cantante posee en Punta Cana (República Dominicana) y las Bahamas.

La justicia española ha decidido tomar cartas en el asunto bajo la premisa de que su legislación ofrece una vía efectiva para el acceso a la justicia de las víctimas, a pesar de que los hechos no ocurrieron en suelo ibérico. Actualmente, la Fiscalía dispone de un plazo de seis meses (prorrogables por otros seis) para evaluar las pruebas y decidir si el caso se eleva a juicio o se desestima.



Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su identidad, son dos exempleadas del servicio doméstico: una trabajadora del hogar y una exfisioterapeuta. Representadas por la organización Women's Link, las mujeres describen una experiencia que califican de auténtico "terror".



¿De qué acusan al cantante?

Los motivos de la denuncia son múltiples y alarmantes:



Agresión y acoso sexual: Las víctimas relatan haber sido sometidas a tocamientos y, en el caso de una de ellas, a penetraciones no consentidas .

Las víctimas relatan haber sido sometidas a tocamientos y, en el caso de una de ellas, a . Explotación laboral y servidumbre: Se alega que eran obligadas a trabajar jornadas de hasta 16 horas diarias , sin días de descanso y sin contratos legales.

Se alega que eran obligadas a trabajar jornadas de hasta , sin días de descanso y sin contratos legales. Control y aislamiento: Según los testimonios, Iglesias les prohibía salir de las propiedades y ejercía un control estricto revisando regularmente sus teléfonos celulares .

Según los testimonios, Iglesias les prohibía salir de las propiedades y ejercía un control estricto . Violencia física y económica: El reporte de Amnistía Internacional y Women's Link menciona que las mujeres vivieron múltiples formas de violencia, afectando su integridad física y psicológica.

Además, Jovana Ríos Cisnero, de Women's Link, ha revelado que tras hacerse público el caso, otras mujeres han contactado a la organización alegando haber sufrido situaciones similares mientras trabajaban para el artista.



¿Qué dijo Julio Iglesias al respecto?

Tras días de silencio absoluto, Julio Iglesias finalmente habló con la revista ¡Hola!. Aunque su voz se percibía afectada por la gravedad de las acusaciones, según detallaron en el medio, el cantante mostró una actitud serena y firme.



Iglesias manifestó que, si bien considera que "no es aún el momento" de realizar un pronunciamiento público extenso, lo hará en un futuro cercano una vez que su estrategia legal esté consolidada. El artista enfatizó que está inmerso en la preparación de su defensa con el fin de esclarecer la verdad y cuestionar la autenticidad de los testimonios presentados.

Por su parte, su círculo íntimo niega rotundamente la veracidad de las denuncias, mientras que su exmánager, Fernán Martínez, lo describió como alguien "muy de contacto físico" pero nunca agresivo.

El siguiente paso crucial será la declaración de las denunciantes ante la Fiscalía en calidad de testigos protegidas. Este testimonio será fundamental para que el Ministerio Público determine si existen indicios suficientes para formalizar una acusación penal ante los juzgados.

Mientras tanto, la vida personal del cantante también parece resentirse; informaciones recientes sugieren una creciente distancia física y emocional con su esposa, Miranda Rijnsburger, quien reside en Miami mientras él permanece aislado en sus fincas del Caribe. El mundo espera ahora la "explicación clara y sin ambigüedades" que Iglesias prometió. Lo que es seguro es que este proceso judicial marcará un antes y un después en la historia del artista.

*Con información de AFP

