En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La cruda publicación que habría hecho colombiano en España tras matar a su novia; tenía antecedentes

La cruda publicación que habría hecho colombiano en España tras matar a su novia; tenía antecedentes

El hombre, quien se recupera de las heridas que se autoinfligió tras haber cometido el crimen, tenía una orden de expulsión de España y contaba con antecedentes violentos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Colombiano que asesinó a su pareja en España.
El sujeto, identificado como Julián David G.V de 21 años, asesinó a su pareja tras apuñalarla en el cuello en medio de una fuerte discusión. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad