La cruda publicación que habría hecho colombiano en España tras matar a su novia; tenía antecedentes

Un ciudadano colombiano, identificado como Julián David G.V., de 21 años, se encuentra bajo custodia de las autoridades españolas tras ser detenido por el asesinato de su pareja, Yaqueline S., de 28 años. La víctima, que poseía nacionalidad española, murió instantáneamente luego de ser apuñalada en el cuello en medio de una discusión. El crimen se reportó cerca de las 3:10 de la madrugada del domingo 28 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en el bloque número 2 de la calle Tigris de Sevilla Este. Información recolectada de testigos y vecinos de la vivienda citados por El Diario de Sevilla sugieren que la víctima, Yaqueline S., había sido objeto de una brutal golpiza por parte de Julián David antes del ataque fatal. El cuerpo de la fallecida presentaba graves lesiones en la cara y la cabeza. Existen dos versiones principales sobre la secuencia del ataque: la primera alude a la de una persecución; la segunda, a la de un crimen premeditado en el que el señalado asesino esperó a su víctima en un determinado punto cercano al lugar en el que ambos vivían.

La primera versión indica que la pareja había regresado a casa tras la celebración de un cumpleaños cuando una discusión, por motivos desconocidos, escaló. Tras recibir una fuerte golpiza por parte de su feminicida, la joven intentó huir por la calle. El presunto criminal la persiguió con un cuchillo y la atacó en un portal cercano de la vivienda, momento en el que recibió la puñalada mortal.



La otra versión sostiene que Julián David se encontraba esperando a Yaqueline en un portal aledaño a la vivienda, donde posteriormente le propinó la golpiza y el ataque con el arma cortopunzante. Tras el asesinato, el atacante intentó acabar con su vida, lesionándose con el mismo cuchillo con el que atacó a Yaqueline.



La misteriosa publicación desde la cuenta de la mujer asesinada por su novio colombiano en España

Tras el crimen, algunos medios locales de España reportaron que el presunto asesino, antes de atentar contra su vida, habría publicado presuntamente una historia de Instagram desde el perfil de su novia. En las imágenes se ve a un sujeto sin camiseta, con apariencia tranquila y sonriendo ante la cámara. Esto habría acontecido minutos después del asesinato, pues las horas de la publicación apuntan al momento en el que habrían acontecido los hechos. Tras esto, el hombre se habría autoinfligido heridas con el mismo cuchillo del crimen.

Las autoridades, al llegar al lugar, no solo registraron el fallecimiento de la mujer, sino que también encontraron y asistieron de emergencia al presunto asesino. El sospechoso fue trasladado a un centro asistencial y está a la espera de recibir el alta médica para ser llevado a la respectiva comisaría e iniciar su procedimiento judicial.

Según lo reportado por el Diario de Sevilla, el hombre ya contaba con antecedentes y tenía un procedimiento abierto para ser expulsado de España. Se conoció que, al parecer, Julián David G.V. había intentado estrangular a Yaqueline en un episodio previo en Cádiz.

Loles López, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, reaccionó al suceso lamentando el trágico desenlace y ofreciendo apoyo a la familia de la víctima.La consejera enfatizó que, ante un asesinato de esta magnitud, "fallamos todos como sociedad". López hizo un llamado a las instituciones y a la sociedad a reflexionar sobre qué está fallando, especialmente porque cada vez se produce la violencia de género a edades más tempranas.

