Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La carta escrita por señalado feminicida de Yolanda Arias en Barranquilla y que es clave en el caso

La carta escrita por señalado feminicida de Yolanda Arias en Barranquilla y que es clave en el caso

Jairo Páez Muñoz, el señalado feminicida, tras el crimen se habría ido a bordo de una moto que tenía GPS y fue encontrado por la Policía cuando trataba de quitarse la vida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2025
Yolanda Arias, víctima de feminicidio -
Redes sociales

