La desaparición de una adolescente destapó algo peor que ocurría en su hogar: familiar fue capturado

La búsqueda de Shayln Shantel Harvey, una adolescente de 16 años que desapareció en Estados Unidos, cesó este 18 de mayo cuando las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en una zona residencial de Virginia Occidental correspondía a la menor. Pero la conclusión de las labores de las autoridades dio paso a un nuevo y oscuro episodio que involucra a un familiar de Harvey, quien fue arrestado.



La desaparición de Shayln Shantel fue denunciada el día 4 de mayo; dos días después que fuera vista por última vez el dia sábado 2 de mayo por el área de Big Chimney, según las autoridades. La denuncia fue instaurada por su padrastro, James Truman.

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Tras días de búsqueda, la oficina del jefe de la policía del condado de Kanawha confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor de edad dentro de una casa de Big Chimey, el sector donde precisamente fue vista con vida por última vez. Tras verificar el cuerpo por medio de autopsia, confirmaron la noticia: “Los restos han sido identificados positivamente como los de Shayln Shantel Harvey”, dice el comunicado.

La causa de muerte todavía no ha sido establecida, por lo que queda pendiente conocer el informe forense final. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de King (KCSO) indicó que están tratando la investigación en curso como un homicidio.



Lo que resulta curioso en el caso es que la residencia ya había sido visitada por las autoridades después que Truman reportara la desaparición de su hijastra. El subjefe de la oficina del condado declaró que la propiedad donde fue hallada la menor es precisamente la casa donde víva Shayln con su madre y su padrastro.



El giro en el caso de la desaparición de la adolescente

Según el medio 12WBOY, el subjefe del condado Kanawha confirmó en elmismo lugar del hallazgo que el padrastro Shayln fue capturado el 8 de mayo por cargos relacionados al caso, pero dijo que no podía dar más detalles.

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El mismo medio cita al Departamento de Cárceles y Correcciones de Virginia Occidental, que señaló que a Truman se le imputa el cargo de "abuso sexual por parte de un padre, tutor, custodio u otra persona en posición de confianza con respecto a un menor".

María Paula Rodríguez Rozo

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