Primera publicación de esposa de Charlie Kirk tras crimen: "No saben lo que acaban de desatar"

El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, ha generado una oleada de reacciones en Estados Unidos. Tres días después del tiroteo en el que perdió la vida dentro de una universidad de Utah, su esposa, Erika Kirk, apareció públicamente para rendir homenaje a su marido y lanzar un mensaje cargado de dolor, fe y determinación.

Por medio de una publicación en redes, Erika abrió su intervención con palabras que retumbaron como una advertencia: “El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo”.

En redes sociales, reforzó este mismo mensaje con un tono desafiante y emotivo: “El mundo es malvado. Pero nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro Dios es tan bueno. Nunca tendré las palabras, nunca. No tienen idea de lo que acaban de encender en esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande antes… no tienen idea. Todos ustedes nunca, jamás, olvidarán a mi esposo. Yo me encargaré de eso”.



La ex Miss Arizona y empresaria, que actualmente cursa un doctorado en estudios bíblicos, recordó a Charlie como un hombre de fe y familia. “Charlie amaba a sus hijos. Y me amaba a mí, con todo su corazón. Y se aseguraba de que lo supiera todos los días”, relató, al tiempo que lo describió como un padre “perfecto” para los dos pequeños que deja: una niña de tres años y un niño de apenas quince meses.

Erika aseguró que su esposo fue asesinado por su mensaje: “Mataron a Charlie porque predicaba patriotismo, fe y el amor misericordioso de Dios”. En medio de las lágrimas, citó versículos bíblicos y sostuvo que la misión de su pareja seguirá expandiéndose: “Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era: nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”.



¿Quién era Charlie Kirk?

Nacido en 1993 en un suburbio de Chicago, Charlie Kirk se inició muy joven en la política conservadora. A los 18 años publicó un ensayo en Breitbart News en el que denunciaba el “adoctrinamiento” en las escuelas. Poco después fundó Turning Point USA, que con los años se convirtió en un movimiento influyente entre jóvenes de derecha.

Su trayectoria lo llevó a estrechar vínculos con líderes republicanos, incluido Donald Trump, quien le mostró su respaldo tras el tiroteo. Erika le dedicó un mensaje directo al expresidente: “Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted”.

La fe ocupó un lugar central en el discurso de Erika. Con un crucifijo colgado del cuello, pidió que su esposo fuera recibido en el cielo: “Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amoroso salvador”. Y concluyó con una afirmación que refleja la fuerza de su duelo: “En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva”.

