Las muertes en España durante el apagón: personas intoxicadas e incendios en medio de la emergencia

La electricidad regresó de manera progresiva a España y Portugal que por horas sufrieron de un apagón masivo , todavía de origen desconocido. A las 12:33 p. m. de lunes los países perdieron su energía, no solo los edificios se quedaron a oscuras, sino que los semáforos y los trenes de la península se detuvieron por completo.

La policía española investiga las posibles víctimas mortales que desencadenó el apagón. Un incendio mortal en Madrid y el fallecimiento de tres personas en Galicia pueden estar relacionados con el apagón inédito. El incendio en una vivienda que causó la muerte de una mujer de 52 años y dejó a 13 personas intoxicadas se podría haber producido por una vela encendida.

Durante la noche, cuando la luz todavía estaba volviendo a algunos barrios de la capital española tras más de nueve horas de apagón, se declaró un incendio en un bloque residencial. Los bomberos de la ciudad tuvieron que efectuar numerosos rescates tanto por el hueco de la escalera como por la fachada del edificio, en el que habían quedado varias personas atrapadas.

Un generador activado durante el apagón para suministrar energía a un respirador médico también puede haber sido la causa de la muerte por inhalación de monóxido de carbono de una de adultos mayores, de 81 y 77 años, y de su hijo de 56, encontrados sin vida durante la mañana de este martes en su casa en una localidad de Galicia.La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil española es que una mala combustión del generador de energía originó el monóxido de carbono que después se extendió por el domicilio desde el exterior.

“Es una especulación, pero está la Policía Judicial haciendo las comprobaciones y todo lo demás, pero hay indicios de que puede ser por ahí”, explicó el alcalde de esa población sobre la conexión de las muertes con el apagón. En Valencia, una mujer de 46 años que sufría una patología pulmonar falleció durante el apagón tras quedar sin electricidad la máquina que le proporcionaba oxígeno.

Apagón en España 29 de abril del 2025. AFP

Lo que se sabe de las causas del apagón

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a las empresas eléctricas españolas que colaboren con el Ejecutivo para identificar las causas del apagón y les instó a abordar las mejoras necesarias para garantizar el suministro. "Debemos acometer las mejoras necesarias para garantizar el suministro y la competitividad futura de nuestro sistema", señaló Sánchez en su cuenta de X después de mantener una "reunión de urgencia" con los operadores privados del sector eléctrico.

"Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente ", añadió. Sánchez se reunió este martes con representantes del sector eléctrico horas después de anunciar que exigirá las responsabilidades pertinentes a los operadores privados por el apagón. Las islas Baleares (Mediterráneo) y Canarias (Atlántico) no sufrieron como la parte continental del país.

Según fuentes del Ejecutivo, a la reunión asistieron, además de Sánchez, la presidenta de Red Eléctrica (el operador del sistema eléctrico español), Beatriz Corredor, y representantes de las compañías eléctricas Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. También participaron en el encuentro varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En una comparecencia previa, Sánchez anticipó reformas para evitar que se repita una situación como la vivida en las últimas horas y anunció la creación de una comisión para investigar las causas del apagón. La comisión estará liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica y contará con la aportación de otros organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional.

Según conclusiones de las investigaciones principales, Red Eléctrica señaló que no hubo ningún tipo de intrusión en los sistemas de control, descartando un ataque cibernético que pudieran haber ocasionado el incidente.

EFE/MATEO MEDINA ESCOBAR