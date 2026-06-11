Leve ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en elecciones de Perú: escrutinio va en 98,22 %

La derechista Keiko Fujimori está al frente del conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, con una leve ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, según resultados actualizados difundidos este 11 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con 98,22 % de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,003% de los votos frente al 49,997 % de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. (Lea también: Avanza el conteo de votos en Perú: elección presidencial sigue sin un ganador definido)

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 900 votos a Sánchez, de 57, con más de 18 millones de votos contabilizados.



La autoridad electoral informó a la AFP que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.



La lentitud del escrutinio se inscribe dentro de la norma peruana.

Publicidad

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.



“Mucha gratitud”

"Vamos a esperar el conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos. Con serenidad y mucha gratitud tomo estos nuevos resultados", dijo Keiko Fujimori a periodistas en la puerta de su vivienda, añadiendo: “Ustedes saben que soy muy prudente, vamos a esperar el conteo final”.

La candidata hizo un "llamado a la reflexión y a la calma", a la vez que exhortó a su adversario a mantener su palabra de aceptar la decisión popular cuando finalice el recuento. "Yo me quedo con la declaración del candidato Roberto Sánchez, que él va a respetar los resultados", recordó.

Publicidad

Desde Juntos por el Perú, su secretario general Ernesto Zunini, brazo derecho de Sánchez, señaló que tomaban con "tranquilidad" los nuevos resultados parciales. El representante del candidato izquierdista se reunió temprano con la misión de observación electoral de la Unión Europea. La delegación señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada" en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la Presidencia, después de haber perdido en la segunda vuelta en las tres elecciones anteriores contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), mientras que para Sánchez es su primera postulación.

"Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio", afirmó la candidata en referencia al periodo de cinco años (2026-2031).

Publicidad

Consultada sobre las nulidades e impugnaciones de mesas de votación planteadas presuntamente por Juntos por el Perú, Fujimori respondió que no veía "ninguna causal de nulidad", pero que "están en todo su derecho de hacerlo".

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino, José María Balcázar, para un mandato de cinco años.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE