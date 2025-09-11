En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / "Llegó la hora de la guerra revolucionaria": Diosdado Cabello en medio de tensión con Estados Unidos

"Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso", afirmó el ministro de Interior y Justicia de Venezuela durante una plenaria del chavismo.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:57 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Diosdado Cabello anuncia militarización de frontera colombo-venezolana
AFP

