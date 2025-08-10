Lo que declararon los hijos de Felipe Hernández tras ser capturados por asesinar a su padre

Felipe Hernández, comerciante de 64 años, murió como vivió durante sus últimos años: acosado, golpeado y finalmente asesinado por quienes debían protegerlo. Su historia, que hoy sacude a España, no es solo la de un crimen brutal, sino la de un sistema que ignoró sus súplicas hasta que fue demasiado tarde, pues se conoció que el hombre presentó varias denuncias.

El 19 de julio de 2025, Felipe fue atacado dentro de su tienda de ropa en Molina de Segura, Murcia. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que su hijo mayor, también llamado Felipe, lo golpeó con furia desmedida, lo lanzó contra la pared y lo pateó en el suelo. A su lado estaba Rosario, su hija, quien presenció todo sin defender a su propio padre. Felipe logró salir tambaleante a la calle, alcanzó a pedir ayuda diciendo “me han pegado mis hijos” y cayó. Murió minutos después, pese a los esfuerzos de los vecinos por reanimarlo.



La justicia le dio la espalda a Felipe Hernández

Pero esta tragedia no comenzó ese día. Felipe había denunciado a sus hijos en al menos doce ocasiones por amenazas, agresiones y acoso. Desde su separación, vivía solo, alejado de su exesposa y de sus hijos, a quienes había cedido casi todos sus bienes. Solo conservaba su tienda y dos plazas de garaje. En cada denuncia, Felipe pedía protección. Nunca se le concedió una orden de alejamiento. El sistema judicial lo dejó solo.

José Hernández, hermano de la víctima, ha sido una de las voces más firmes en exigir justicia. “Mi hermano murió pidiendo ayuda que nunca llegó”, declaró. Según él, los hijos de Felipe fueron alimentando un odio profundo, influenciados por años de maltrato psicológico por parte de la madre, quien ridiculizaba a Felipe en público y lo despojaba de su dignidad.

El proceso judicial está en curso en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Molina de Segura. El hijo fue detenido en la casa de su madre y permanece en prisión provisional sin fianza, acusado de homicidio. La hija fue puesta en libertad provisional, aunque está siendo investigada por omisión del deber de socorro. La defensa del hijo ha intentado minimizar la agresión, alegando que solo propinó “dos o tres puñetazos”, pero las imágenes muestran una violencia sostenida y letal.

La familia de Felipe ha solicitado que las denuncias previas, que nunca llegaron a juicio, sean consideradas como antecedentes en el proceso. Quieren que se reconozca que este crimen fue el desenlace de una cadena de abusos ignorados por las autoridades.



Revelan informe policial sobre muerte de Felipe Hernández

De acuerdo con el noticiero La 7, un informe de la Policía confirmó que Felipe (hijo) le propinó ocho puñetazos a su padre y el señalado agresor confesó que lo hizo por una herencia. Su hermana Rosario, según las autoridades, habría contribuido en el ataque. Además, el informe indicó que ninguno de los dos auxilió a su padre después de haberlo agredido.

Rosario Hernández, quien es médica de profesión, al parecer rompió su juramento hipocrático e incurrió en el delito de omisión del deber de socorro.

Felipe (hijo) fue detenido por las autoridades en la casa de su madre. Por su parte, Rosario se entregó voluntariamente ante las autoridades luego de haberse ido a la casa de una amiga y no fuera encontrada cuando capturaron a su hermano. Ambos fueron señalados de homicidio. Felipe permanece en detención preventiva, mientras que Rosario fue dejada en libertad y deberá presentarse cada quince días para firmar.

El diario El País de España indicó que Felipe, en su primera declaración, señaló que le pegó dos o tres puños a su papá, pero que no tenía la intención de asesinarlo. Rosario, por su parte, no quiso hablar ante los investigadores. “Entramos porque vimos la puerta de la tienda abierta”, narró Rosario, “para pedirle que nos dejara libres las plazas de garaje y poder aparcar”, detalló el diario.

Felipe, además, afirmó que su madre tenía miedo de su padre, a tal punto que nunca se atrevió a reclamarle una pensión de alimentos para ellos. No obstante, también reconoció que, antes de la separación, su padre los convirtió en propietarios de todos sus bienes: “13 o 14 inmuebles”, precisó. Añadió que su madre “sufría mucho” por el “ahogamiento financiero” que vivía.

Finalmente, admitió que, al inicio de la separación, la relación con su padre “era buena”, aunque con el tiempo “se fue deteriorando” hasta el distanciamiento total.

