Lo último que dijo B-King, expareja de la DJ Marcela Reyes, antes de desaparecer; iba con un amigo

Conforme pasan los días desde su desaparición, mayores detalles se conocen sobre las circunstancias en las que Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue reportado como desaparecido en México. El sujeto, quien fue pareja de la famosa DJ Marcela Reyes, habría salido hacia el gimnasio junto a uno de sus amigos o, por lo menos, eso fue lo que les dijo a sus parientes cercanos la última vez que lo vieron.

El sujeto vestía una camiseta negra, pantalones blancos y un par de tenis blancos cuando fue visto por última vez. De acuerdo con las versiones iniciales, el cantante colombiano estaba en compañía de Jorge Luis Herrera, conocido en el mundo del espectáculo como Regio Clown. La última vez que se les vio fue al momento de salir de un gimnasio.



El último mensaje de B-King en redes sociales

Pocas horas antes de que se perdiera su rastro, el artista compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde expresó su gratitud hacia el público mexicano. “Muchas gracias, mi México lindo y querido”, escribió, acompañando el mensaje con un video en el que se le veía sonriente y animado. En ese mismo clip, manifestó sentirse “contento y agradecido” por la recepción que tuvo tras su debut en escenarios del país.



¿Quién es B-King?

B-King, de 31 años, nació en Norte de Santander pero fue criado en Medellín. En la industria musical urbana se ha dado a conocer por temas como ‘Destino’, ‘Qué rico besarnos’, ‘Me necesitas’ y ‘Made in Cali’, canciones que le han permitido ganar reconocimiento dentro del género.

En cuanto a su vida personal, mantuvo una relación con la DJ Marcela Reyes, vínculo que llegó a su fin hace aproximadamente un año. Su familia continúa alerta ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero. Mientras esperan noticias, han hecho un llamado a la solidaridad y a compartir el caso para ampliar su difusión.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO