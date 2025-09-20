Lo que se sabe sobre B King, expareja de Marcela Reyes, reportado como desaparecido en México

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, fue reportado como desaparecido en México. La confirmación la hizo su expareja sentimental, la DJ Marcela Reyes, quien a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram informó sobre la desaparición.

El joven fue visto por última vez el pasado martes 16 de septiembre en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mientras se encontraba en una gira de conciertos.



¿Qué ocurrió?

Según las primeras declaraciones, el artista colombiano se encontraba acompañado de Jorge Luis Herrera, más conocido en la industria del entretenimiento como Regio Clown. Ambos fueron vistos por última vez cuando salían de un gimnasio.

Marcela Reyes dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y pidió a sus seguidores ayudar a difundirla. También hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia para apoyar en la búsqueda del artista. Además, compartió la circular de desaparición emitida por las autoridades mexicanas.



Ficha de la desaparición y el conmovedor mensaje de la madre del artista. Redes sociales

Otras declaraciones

La influencer Angie Miller pidió prudencia a la opinión pública y ha estado publicando las novedades sobre el caso a través de sus redes sociales. "Tráelos con bien junto a sus seres amados, por favor. Ya no quiero esperar más tiempo ni quiero dejar pasar por alto nada, amigos, seguidores, fans (...) Necesitamos de su apoyo para que aparezcan sanos y con vida. Por favor una cadena de oración y que se haga justicia divina", escribió en una de sus publicaciones.

Asimismo, la madre de B-King también se pronunció en redes sociales para confirmar la desaparición. Con sentidas palabras solicitó a la ciudadanía en México cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido. "Solo Dios sabe el dolor que siento en ese momento", se lee en el mensaje.

Recientemente, Juan Camilo Gallego, amigo y mánager del artista, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que hizo un llamado “a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantener respeto hacia su familia, amistades y seres queridos en este momento de angustia”.

También enfatizó la importancia de evitar la especulación y la difusión de información engañosa, al tiempo que agradeció “a quienes han mostrado interés genuino en ayudar. Sigamos difundiendo la información de manera responsable, con la esperanza de que Bayron regrese pronto con su familia”.



El último mensaje de B-King en redes sociales

Horas antes de su desaparición, el cantante había compartido en su cuenta de Instagram un mensaje de gratitud hacia el público mexicano: “Muchas gracias, mi México lindo y querido”, escribió en la publicación.

En el video se mostró sonriente y entusiasta, asegurando sentirse “contento y agradecido” por la acogida tras su primer concierto en el país.



¿Quién es B-King?

El cantante de 31 años, conocido artísticamente como B-King, nació en Norte de Santander, pero creció en Medellín. Es intérprete de canciones como ‘Destino’, ‘Qué rico besarnos’, ‘Me necesitas’ y ‘Made in Cali’, que lo han posicionado en la escena urbana.

En el ámbito personal, B King sostuvo una relación sentimental con la DJ Marcela Reyes, la cual finalizó hace aproximadamente un año.

Su familia permanece atenta a cualquier información que pueda aportar sobre su paradero y mantiene la esperanza de recibir pronto noticias que permitan dar con él. Mientras tanto, han pedido solidaridad y apoyo para difundir el caso.