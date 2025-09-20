En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Lo que se sabe sobre B King, expareja de Marcela Reyes, reportado como desaparecido en México

Lo que se sabe sobre B King, expareja de Marcela Reyes, reportado como desaparecido en México

El cantante fue reportado como desaparecido en México hace algunos días. Según su familia y allegados, la última vez que se le vio fue cuando salía de un gimnasio en compañía de un amigo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
B-King
El cantante B-King, expareja de Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido en México el 16 de septiembre.
Redes sociales: @bkingoficial / @marcelareyes

