Hombre murió tras ataque de un tiburón de más de 4 metros mientras pescaba con su familia

Las aguas de la costa sur de Australia Occidental fueron escenario de una tragedia después de que un buceador de 35 años muriera tras ser atacado por un tiburón de aproximadamente 4,5 metros durante una salida de pesca submarina.



El hecho ocurrió en la mañana del sábado 6 de junio cerca de la isla Michaelmas, ubicada frente a la ciudad costera de Albany, en el suroeste de Australia Occidental. De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, la víctima se encontraba practicando pesca con arpón junto a miembros de su familia cuando fue atacada por el animal.

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Según reportó la Policía de Australia Occidental, el incidente se registró alrededor de las 11:25 de la mañana, hora local. Tras la mordedura, el hombre fue trasladado en una embarcación hasta la costa, donde era esperado por equipos de emergencia.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos que acudieron al lugar, no fue posible reanimarlo y se confirmó su fallecimiento poco después de ser llevado a tierra firme.



Autoridades investigan el caso

Tras conocerse el incidente, la Policía de Albany inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Las autoridades informaron que se elaborará un informe que será remitido al forense.



Por su parte, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional (DPIRD) indicó que está colaborando con la Policía de Australia Occidental y con las autoridades locales en el seguimiento del caso.

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Asimismo, se hizo un llamado a residentes y visitantes para que informen cualquier avistamiento de tiburones en la zona a través de los canales habilitados por la Policía Marítima.

Las autoridades también recomendaron extremar las medidas de precaución en los alrededores de la isla Michaelmas y respetar las restricciones o cierres temporales que puedan ser establecidos por los organismos encargados de la seguridad costera.

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Otros ataques en lo que va del 2026

La tragedia ocurre menos de un mes después de otro ataque mortal registrado en el mismo estado australiano.

El pasado 16 de mayo, Steven Mattaboni, de 38 años, perdió la vida tras ser atacado por un tiburón de aproximadamente cuatro metros mientras practicaba pesca submarina en Horseshoe Reef, frente a la isla Rottnest, cerca de Perth.

En ese caso, amigos de la víctima intentaron auxiliarlo y practicaron maniobras de reanimación mientras regresaban a la costa. Sin embargo, tampoco lograron salvarle la vida.

El ataque ocurrido cerca de Albany se convirtió en el cuarto caso mortal relacionado con tiburones registrado en Australia durante 2026.

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De acuerdo con los datos citados por medios internacionales, el historial de ataques de tiburón en el país suma 312 fallecimientos desde 1791 hasta enero de 2026.

Las estadísticas también señalan que desde el año 2000 se han confirmado 59 ataques mortales, de los cuales 24 se han registrado desde 2020.

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Aunque Australia es uno de los países donde más se documentan encuentros entre tiburones y personas, los expertos señalan que la mayoría de estos incidentes no terminan siendo fatales.

En muchas de las playas más concurridas existen sistemas de vigilancia y medidas de protección destinadas a reducir el riesgo para nadadores, surfistas y buceadores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co