Los llamados de ayuda del hombre que murió tras golpiza de sus hijos: "Maltratado durante años"

Felipe Hernández, de 65 años, salió de su local malherido, tratando de pedir ayuda luego de ser cruelmente golpeado. Con dificultad pasó la calle, pero por la gravedad de las heridas se desplomó en el suelo y murió , no sin antes gritar: “Me han pegado mis hijos”. La historia del comerciante ha causado indignación en España, pues antes de morir en manos de sus familiares había interpuesto 10 denuncias que mostraban el maltrato psicológico y las amenazas que por años recibió.

El ataque de su hijo mayor, Felipe Jr., de 35 años, y de Rosario, de 31, quedó captado en cámaras de seguridad el pasado 19 de julio. Ambos llegaron al local de su padre, Tejidos Hernández, ubicado en Murcia, al sureste de España. Se dirigieron rápidamente a la parte de atrás del local, donde encontraron a su progenitor y, sin mediar palabra, Felipe Jr. empezó a golpearlo y darle patadas. Un informe de Policía revelado por el medio La 7 indicó que le dio por lo menos ocho puñetazos, y que Rosario también contribuyó en el ataque. Tras dejarlo en el piso, ninguno lo ayudó, sino que los dos huyeron del lugar.

Las autoridades también concluyeron que Felipe se había separado de la madre de sus hijos hace 12 años, tras una "convivencia infernal”, de acuerdo con el relato de su hermano, José Hernández, a El País de España. Los hijos lo culpaban por no pagarles una pensión ni incluirlos en su herencia. José comentó que Felipe Jr. y sus tres hermanos crecieron "viendo como su madre ridiculizaba a su padre en público, lo ninguneaba, se mofaba de él, lo dominaba, le trataba muy mal y después también los hijos, que no han salido aún del nido materno".

Y aunque agredieron a Felipe para ganar parte de su herencia, su abogado, Eduardo Simó, contó que le quedaban pocas cosas a su nombre, pues el resto, al parecer, las había entregado a sus hijos: “Había conservado solo dos plazas de garaje, que alquilaba de vez en cuando por 50 euros, eso era todo lo que poseía”. Y su hermano, por otro lado, contó que el hombre "les dio todo cuanto tenía a ella y a ellos, solo quería que lo dejaran en paz (...) El sistema le ha fallado a mi hermano, le decían que eran cosas de familia, por eso ahora tiene que saberse toda la verdad y tiene que hacerse justicia”.



El calvario de Felipe Hernández

Las diez denuncias interpuestas por Felipe dan cuenta del sufrimiento que padeció, pues su familia asegura que “los hijos le iban minando la salud porque conocían sus problemas de corazón”, según conoció el diario El Español. Un auto de los juzgados de Molina de Segura, en Murcia, señaló que fue un hombre "maltratado psicológicamente durante años".

Una de las denuncias se presentó el 14 de marzo de 2024. Jesús, otro de sus hijos, le robó el computador, donde tenía todos sus datos personales, y lo amenazó: “¡Estoy hasta los cojones de ti!”. Este hecho le causó a Felipe un ataque de ansiedad de tal magnitud, que permaneció 43 días incapacitado y, seis meses después, le pusieron un marcapasos. “Tras el robo del ordenador, Felipe empezó a sentirse mal, le hicieron pruebas, le detectaron problemas de tensión y le pusieron un marcapasos", contó su familia a El Español.

El documento de la denuncia menciona que el hombre de 65 años "refiere temer por su integridad física al salir a la calle a causa de sus hijos”. De hecho, su familia relató que pidió hasta tres órdenes de alejamiento que fueron negadas. Consolación Hernández, abogada por aquel entonces del comerciante, explicó que la denuncia del robo del computador fue archivada porque "el juzgado aplicó el artículo 268 del Código Penal, que establece que no existe robo ni hurto entre parientes de primer grado".

Por otro lado, un análisis psicológico que le realizaron como parte de la denuncia describió: "Refiere tener miedo a encontrarse con su hijo y no sabe qué hacer si vuelve a entrar a la tienda, cuando retome la actividad laboral. Reitera en varias ocasiones la necesidad de una terapia que le ayude a sobrellevar esto".

El medio mencionado también evidenció que la primera denuncia fue interpuesta en 2014, cuando Jesús le dijo: "No voy a parar hasta que te pase algo". Por ahora su familia quiere que las autoridades revisen las diez denuncias y que se haga justicia en su caso.



¿Qué dijeron los hijos de Felipe Hernández?

Felipe Jr. es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y ha sido premio de ambas titulaciones. Por otro lado, Rosario es la pequeña de los cuatro hermanos y se graduó en Enfermería y Medicina. Ambos fueron detenidos y señalados de homicidio. Felipe permanece en detención preventiva, mientras que su hermana fue dejada en libertad y deberá presentarse cada quince días para firmar.

El diario El País indicó que Felipe, en su primera declaración, señaló que le pegó dos o tres puños a su papá, pero que no tenía la intención de asesinarlo. Rosario, por su parte, le dijo a los investigadores: “Entramos porque vimos la puerta de la tienda abierta, para pedirle que nos dejara libres las plazas de garaje y poder aparcar”. También mencionó que su madre “sufría mucho” por el “ahogamiento financiero” que vivía.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

