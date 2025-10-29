En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Lula da Silva dice estar "horrorizado" con número de muertos que dejó operativo en Río de Janeiro

Lula da Silva dice estar "horrorizado" con número de muertos que dejó operativo en Río de Janeiro

Mientras tanto, residentes de la favela donde se llevó a cabo el operativo, en el que murieron más de 130 personas, alinearon decenas de cuerpos. Organismos internacionales piden explicaciones de este sangriento operativo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Lula da Silva dice estar "horrorizado" con número de muertos que dejó operativo en Río de Janeiro
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad