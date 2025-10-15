En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Macabro plan de hombre detrás de doble feminicidio: asesinó a un conductor y secuestró a su hijo

Macabro plan de hombre detrás de doble feminicidio: asesinó a un conductor y secuestró a su hijo

Las autoridades conocieron que el señalado atravesó la frontera de Uruguay y Argentina de forma ilegal en un bote para asesinar a su expareja y a su exsuegra. Este es el meticuloso plan que tenía para cometer los feminicidios.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Feminicidio en Argentina
Feminicidio en Argentina
REDES

Publicidad

Publicidad

Publicidad