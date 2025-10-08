Madre e hija fueron encontradas calcinadas dentro de su casa: hay dos hipótesis de lo sucedido

Una madre de 52 años y su hija de 25 fueron encontradas calcinadas en las últimas horas por las autoridades de Buenos Aires, Argentina. Investigan si el responsable de este doble crimen fue un hombre que tendría una relación sentimental con la mujer de 52 años, quien quedó viuda hace dos años. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez (madre) y Mariana Belén Bustos (hija).

El hallazgo de los cuerpos sin vida fueron en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson. Testigos indicaron que escucharon dos disparos de arma de fuego y luego vieron salir del lugar a un hombre que se subió a una motocicleta y huyó del sitio.

Además, las autoridades informaron que dentro de la casa había restos de gasolina. Unidades de la Policía Nacional fueron hasta el lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos sin vida y comenzar con las investigaciones correspondientes para determinar lo sucedido e identificar al señalado feminicida.



“Dentro de las primeras medidas de prueba se ordenó tomar testimoniales a familiares y vecinos, relevamiento de cámaras tanto públicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos”, manifestó el fiscal Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del departamento judicial de Bahía Blanca.



Pareja de Adriana Miriam Velázquez habría cometido el doble feminicidio

De acuerdo con el medio La Nación, una de las hipótesis que manejan las autoridades tiene que ver con quien era la pareja sentimental de Adriana Miriam Velázquez. Al parecer, el hombre habría tenido una discusión con la mujer de 52 años, luego la asesinó y después le quitó la vida a la joven de 25 años. Después de supuestamente haber cometido el doble crimen, el sujeto le prendió fuego a la vivienda y escapó.

La otra hipótesis que investigan no tiene que ver con la pareja de la mujer de 52 años sino con un tercero que ingresó a la vivienda, también tuvo una discusión con las víctimas, las asesinó y luego le prendió fuego al lugar.



“Se está trabajando con las primeras medidas investigativas para dar con el o los autores”, indicaron los investigadores del caso.

Tapa de gasolina de una moto, clave en las investigaciones

Finalmente, se conoció que quienes hicieron el levantamiento de los cuerpos revelaron que no estaba en el lugar la tapa del tanque de gasolina de la motocicleta que pertenecía a la joven de 25 años y que las mangueras del vehículo estaban cortadas, por lo que se presume que el asesino utilizó la gasolina de la moto para cometer el crimen.

