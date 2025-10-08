En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Madre e hija fueron encontradas calcinadas dentro de su casa: hay dos hipótesis de lo sucedido

Madre e hija fueron encontradas calcinadas dentro de su casa: hay dos hipótesis de lo sucedido

Vecinos de la comunidad indicaron que escucharon dos detonaciones y luego vieron a un hombre salir de la vivienda. Autoridades argentinas investigan pista clave.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Madre e hija fueron encontradas calcinadas dentro de su casa: hay dos hipótesis del crimen
Mariana Belén Bustos (25 años) y Adriana Miriam Velázquez (52 años), víctimas del doble feminicidio -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad