MUNDO  / Maduro está detenido en un buque militar y será llevado a New York, afirma Trump

Maduro está detenido en un buque militar y será llevado a New York, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos entregó detalles del operativo en el que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en Caracas. Serán procesados por narcotráfico y conspiración.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de ene, 2026
