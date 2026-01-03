Donald Trump revela detalles de captura de Nicolás Maduro y el ataque en Venezuela: rueda de prensa

El presidente Donald Trump ofrece una rueda de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), en la que entrega información sobre el operativo militar en el que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela.



Lo que se sabe de la captura de Maduro

Este sábado, fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y lo sacaron del país tras un "ataque a gran escala" que el mandatario estadounidense, Donald Trump dijo haber seguido de cerca como un "show televisivo".

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.

El presidente de Estados Unidos contó a la cadena Fox que siguió la captura de Maduro "literalmente como si hubiera visto un show televisivo", pocas horas después de anunciar la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.



La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió Trump, quien reveló que Maduro se escondía en una fortaleza. "Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", subrayó Trump a Fox News.



Fue hacia las 2:00 a.m. hora de Caracas cuando explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la capital venezolana. Más tarde se conoció que los ataques estuvieron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, y una base aérea, entre otros sitios, y duraron cerca de una hora.

Trump consideraba ilegítimo al mandatario, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y está acusado de cometer fraude en las elecciones de julio de 2024.

Es de recordar que Nicolás Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía por él una recompensa de 50 millones de dólares.

Caracas amaneció desierta, pero horas después se observaban filas frente a supermercados. Para evitar saqueos, los negocios atendían a la gente a través de las rejas. Varios barrios olían a pólvora, mientras agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

Entre tanto, unos 500 simpatizantes de Maduro se reunieron frente al palacio presidencial de Miraflores, algunos alzaban sus retratos y otros agitaban banderas venezolanas.

Por su parte, el gobierno venezolano denunció que los bombardeos afectaron a poblaciones civiles, pero hasta el momento no han revelado pruebas al respecto.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, primera en la línea de sucesión, exigió a Washington una "prueba de vida inmediata" de Maduro y su esposa.



¿Qué sigue para Venezuela?

En la misma entrevista con la cadena Fox News, Trump destacó que "(en Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza".

Trump insistió en que Maduro - a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela- tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024, por lo que la "gente no siente ningún aprecio por él".

"Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó el presidente estadounidense.