Las hipótesis detrás del crimen contra B King y Regio Clown en México: esto dice investigación

En la tarde de este lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas hallaron los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemus, conocidos artísticamente como B King y Regio Clown. Los sujetos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre, luego de que hubieran llegado al país azteca para una presentación musical. Según lo informaron los reportes de este misterioso hecho, ambos hombres se dirigían hacia un gimnasio ubicado en el exclusivo sector de Polanco cuando dejaron de responder mensajes a familiares y cercanos.

Los cuerpos de ambos sujetos fueron hallados seis días después en un lote cercano a la carretera México-Cuautla. Contaban con claros signos de violencia y, cerca del punto en el que se hizo el reporte, un conocido grupo narcotraficante mexicano, conocido como la Familia Michoacana, había dejado un intimidante mensaje. Lo primero que reportaron las autoridades de México de forma preliminar era que el estado de ambos cuerpos indicaba que los colombianos habrían sido asesinados al poco tiempo de sus secuestros.

Queda la duda, entonces, sobre las circunstancias y las causas por las cuales las dos personas fueron asesinadas. A tan solo algunas horas de que se hubiera hecho el reporte de este hallazgo, estas son las primeras hipótesis que se tienen al respecto, teniendo en cuenta entrevistas, reportes y pistas que han salido a la luz.



Grupo narcotraficante estaría detrás del homicidio

Como principal hipótesis, se cree que el grupo narcotraficante conocido como la Familia Michoacana estaría detrás del grave crimen. Esto, debido a los panfletos que se habrían dejado en inmediaciones del lugar en el que ambos cuerpos fueron hallados. Fuentes locales que han seguido el caso indican que el mensaje que habría dejado este grupo delincuencial en una zona cercana al reporte del hallazgo sería el siguiente: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.



Por ahora las autoridades han iniciado una inspección detallada de las cámaras de seguridad presentes en todo el trayecto de los artistas colombianos para poder conocer si ambos habían sido seguidos desde que llegaron al país. De la misma manera, tratan de determinar si el crimen se trataría de un ajuste de cuentas o si los dos hombres asesinados podrían haber estados implicados en dinámicas ilegales que permitan plantear que el crimen se tratase de un ajuste de cuentas.



Las supuestas amenazas que expuso B King meses antes de su asesinato

Otro hecho que llama la atención, una vez conocida la muerte de ambos artistas, consiste en las denuncias públicas que había hecho el artista B King en sus redes sociales meses antes de su asesinato. Aunque por ahora no existen pistas ni vinculaciones formales que relacionen a la DJ Marcela Reyes, expareja del artista, con este asesinato, lo cierto es que Bayron Sánchez publicó en el pasado una curiosa declaración que hoy vuelve a salir a la luz.

En un video publicado en sus redes sociales durante el mes de mayo de 2025, Sánchez expuso desde su cuenta oficial una serie de intimidaciones que habría recibido desde un número telefónico que, tal como él afirmó, pertenecería al grupo de trabajo de la DJ Marcela Reyes, su expareja sentimental. El hombre dijo que la actual pareja que tenía la mujer también estaría vinculada en esa serie de amenazas que había recibido: "Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp", dijo el artista.

Además, en aquel video el hombre agregó lo siguiente: "Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes", exponiendo ante sus seguidores que su vida corría peligro y que estos hostigamientos que estaba recibiendo lo habían hecho temer por su vida.



El vínculo de una de sus tías con alias Fritanga

Aunque no se conocen pruebas que relacionen a Bayron Sánchez con dinámicas ilegales, se sabe que el sujeto era pariente de un exlider del Clan del Golfo. Y es que, tal como lo dio a conocer el cantante en algunas entrevistas, este hombre que habría estado relacionado con grupos delincuenciales en el pasado era tío político del artista asesinado. "Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací", dijo, en una entrevista para el programa Lo Sé Todo, Sánchez.

El sujeto, además, reconoció que estuvo presente en la fiesta en la que fue capturado el exnarcotraficante, e incluso tildó este procedimiento de indebido por las dinámicas que se presentaron en el mismo. “Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecho porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, añadió.

