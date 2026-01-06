¿María Corina Machado compartirá su Nobel de la Paz con Donald Trump? Esto dijo la líder venezolana

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, prometió este lunes, en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News, regresar a su país “lo antes posible”, y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro, durante la madrugada del sábado, en un operativo que incluyó bombardeos en la capital venezolana.

“Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”, aseguró Machado, aun cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado del proceso de transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque.



Machado denunció que Rodríguez, quien se juramentó el lunes como presidenta interina en reemplazo del depuesto Maduro, “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela.



Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta del líder izquierdista, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico.

La opositora agregó que Rodríguez es “rechazada” por el pueblo venezolano y que los votantes están del lado de la oposición. “En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90 % de los votos, no tengo ninguna duda”, afirmó.

Machado también sostuvo que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” de América, y prometió “desmantelar todas las estructuras criminales” que, según dijo, han perjudicado a los venezolanos.

Trump, por su parte, pareció dejar a un lado a Machado en el proceso de transición, al considerar que no tiene el “respeto” necesario para conducir el país. Tras la captura de Maduro, el mandatario estadounidense dijo estar dispuesto a trabajar con Rodríguez, siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.

En particular, el presidente republicano busca reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus reservas de crudo, consideradas las mayores del mundo.



María Corina Machado compartiría su Nobel con Trump

El lunes, Machado ofreció entregar a Trump su Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente estadounidense había manifestado públicamente que ambicionaba.

“El pueblo de Venezuela, porque este es un premio del pueblo de Venezuela, desea ciertamente entregárselo a él y compartirlo con él. Lo que hizo, lo he dicho, es histórico. Es un paso enorme hacia la transición a la democracia”, declaró Machado a Fox News.

No obstante, la dirigente opositora señaló que no ha conversado con Trump desde el pasado 10 de octubre.

