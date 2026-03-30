México llevará a la CIDH las muertes de connacionales en Estados Unidos bajo custodia del ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de otro ciudadano el pasado viernes 27 de marzo bajo su custodia.



Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto, en California (EE.UU.), donde estaba retenido el mexicano fallecido.



Más de 10 mexicanos han fallecido a manos de ICE

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más de 177.000 mexicanos, y 14 han fallecido mientras se encontraban custodiados por agentes del ICE.

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Tras el último caso, Sheinbaum leyó un pronunciamiento de la Cancillería mexicana en el que se mencionaban las acciones que van a tomar, entre las que citó la presentación de una audiencia telemática ante la CIDH sobre las personas fallecidas en los centros de detención del ICE.



Asimismo, funcionarios mexicanos sostendrán reuniones en Los Ángeles con familiares del fallecido y con defensores e derechos humanos, con el objetivo de "detonar apoyo a nivel comunitario" y para presionar a las autoridades de Estados Unidos.

También se enviarán cartas a legisladores federales de California, al fiscal estatal y con al gobernador, el demócrata Gavin Newsom.



"Hoy el subsecretario para América del Norte (Roberto Velasco) abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson", añadió la presidenta.



El pasado viernes la Cancillería mexicana aseguró que "agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención" de la última muerte de un mexicano en custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, algo que calificó de "lamentable" y por lo que exigió una investigación.



De las catorce muertes, cinco se han registrado en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

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EFE