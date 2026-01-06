Minuto a minuto: últimas noticias de Venezuela tras captura de Maduro y balacera en Miraflores

Continúa la incertidumbre en Venezuela tras una noche marcada por disparos y fuego antiaéreo en Caracas, en medio del impacto político generado por la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Testigos reportaron detonaciones en distintos puntos de la capital, mientras las autoridades venezolanas confirmaron que unidades policiales accionaron sus armas contra drones que, según indicaron, sobrevolaban la ciudad sin autorización, descartando enfrentamientos directos, sin embargo Estados Unidos descartó que se tratara un ataque de su parte.

Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante un tribunal estadounidense el pasado 5 de diciembre, donde se declararon inocentes de los cargos relacionados con drogas y armas y optaron por no impugnar de inmediato su detención. La ausencia del mandatario, sumada a los episodios de tensión registrados en Caracas, mantiene al país en vilo y bajo la expectativa de nuevos acontecimientos que podrían redefinir el rumbo político y de seguridad en las próximas horas.

Minuto a minuto de la crisis en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

7:08 a. m. La Unión Europea dice que mantendrá contacto con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez

La UE afirmó que se mantendrá en contacto con el objetivo de “salvaguardar sus intereses y defender sus principios", esto a pesar de que "no hayamos reconocido la legitimidad del presidente (depuesto por Estados Unidos) Nicolás Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez”, expresó Anitta Hipper, portavoz comunitaria durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.



6:00 a.m. Delcy Rodríguez visita la tumba de Hugo Chavez tras juramentarse

La líder chavista Delcy Rodríguez visitó este lunes el Cuartel de la Montaña, en Caracas, donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), horas después de juramentarse como mandataria encargada de Venezuela.

Según una nota de prensa publicada en el portal de la Vicepresidencia, Rodríguez realizó un recorrido por las instalaciones del complejo ubicado en la parroquia 23 de Enero, hasta llegar al monumento funerario del exmandatario. Durante la visita estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Aníbal Coronado.