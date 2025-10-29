En vivo
Mujer de 80 años fue encontrada sin vida en una isla remota: estaba vacacionando en un crucero

Mujer de 80 años fue encontrada sin vida en una isla remota: estaba vacacionando en un crucero

Una mujer de 80 años, que se encontraba disfrutando de un crucero por Australia, fue encontrada sin vida en una isla remota después de desaparecer del grupo turístico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de oct, 2025
La mujer fue reportada como desaparecida por la tripulación del crucero.
Pexels

