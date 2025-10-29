Mujer de 80 años fue encontrada sin vida en una isla remota: estaba vacacionando en un crucero

La muerte de una mujer de 80 años fue reportada en una isla remota de la Gran Barrera de Coral, ubicada en Australia. La mujer había sido dada como desaparecida después de que un crucero de Coral Expeditions visitara la Isla Lizard, frente a la costa de Cooktown, a 320 kilómetros al norte de Cairns.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) informó que fue notificado alrededor de las 10 de la noche del pasado sábado 25 e inició un operativo de búsqueda. La policía también recibió una denuncia de desaparición. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado el domingo en la mañana por la entidad Nautilus Aviation.



¿Qué dijeron sobre la muerte de la mujer?

La mujer estaba viajando en un crucero de la empresa Coral Expeditions. El director ejecutivo Mark Fifield de la empresa turística confirmó el fallecimiento de la pasajera del Coral Adventurer. La turista desapareció durante una excursión a la isla. "Si bien las investigaciones sobre el incidente continúan, lamentamos profundamente lo sucedido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia de la mujer", dijo Fifield en un comunicado.

El director ejecutivo agregó que la tripulación notificó a las autoridades la desaparición de la mujer el sábado y la búsqueda se hizo por tierra y mar. "El equipo de Coral Expeditions ha estado en contacto con la familia de la mujer y continuaremos ofreciéndoles apoyo durante este difícil proceso", adicionó Fifield.



La alcaldesa de Cook Shire, Robyn Holmes, declaró que estaban al tanto del incidente ocurrido en Lizard Island. "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la mujer, así como a todos los afectados por esta tragedia. Reconocemos que este es un momento muy difícil y agradecemos la labor de todo el personal de servicios de emergencia y las agencias involucradas".



En un comunicado, Tourism Tropical North Queensland también lamentó la muerte la mujer. La policía tiene una investigación en curso y aseguró que se elaborará un informe para el forense. Aunque por el momento se cree que fue una muerte accidental.

Rob Siganto, propietario del barco de pesca y alquiler South Pacific II, dio detalles del caso al medio ABC Australia. "Escuchamos la conversación por la radio. Buscaban a alguien y la última ubicación conocida era a mitad de la colina", aseguró.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL