Habla colombiana encargada del regreso a la Tierra de Artemis II: "Un sentimiento maravilloso"

Una de las colombianas que fue clave en la misión Artemis II, en uno de sus momentos más críticos, es Liliana Villareal. Esta mujer, nacida en Cali, lideró el grupo encargado del regreso a la Tierra de los cuatro astronautas que se encontraban en la cápsula Orión, y viajaban a velocidades que superaron los 40.000 kilómetros por hora, mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2.760 grados centígrados.

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A pesar de ser un momento de alta complejidad, en el cual todo debía ser como se había planeado, la cápsula amerizó con éxito, y los astronautas a bordo (Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen) ya se encuentran recibiendo atención médica. "Misión cumplida (...) Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EE. UU. y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas", aseguró el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas. Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas.



Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA. Después de salir de la nave, los astronautas fueron llevados a una plataforma inflable, donde los recogieron dos helicópteros y los trasladaron a la enfermería de un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.



Habla colombiana a cargo de amerizaje de Artemis II

Villareal, quien es Directora de Amerizaje y Recuperación de Artemis II, no pudo ocultar su emoción sobe el momento histórico del que fue parte: "Estoy muy emocionada, aún falta traer la cápsula a la cubierta del barco, pero este es un hito importante, tener a la tripulación aquí en la bahía médica. Nuestro equipo ha estado preparándose y trabajando muy duro, y estoy muy orgullosa de todos ellos. Todo salió muy bien, como lo habíamos planeado. Nuestros compañeros en Houston, el equipo de control de vuelo.. fue simplemente increíble (...) es un sentimiento maravilloso llegar a este punto".



La caleña le agradeció a las Fuerzas Militares de Estados Unidos y a todos los que apoyaron el amerizaje. Indicó que pudo tener videos de los astronautas dentro de la cápsula, quienes estaban "pasándola bien" y contándole sus experiencias al equipo médico, el cual los encontró "levantados de sus asientos" y en buena forma. Afirmó que está muy emocionada por ver las otras imágenes y videos que trajeron de su viaje a la Luna.

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Además, recordó parte de su historia de vida y cómo llegó a tener un espacio importante en la NASA: "Mi historia empezó cuando fui al Centro Espacial Kennedy. Yo nací en Colombia. Tenía 10 años cuando nos mudamos a Estados Unidos, pero cuando tenía siete me llevaron a ese Centro, donde aprendí de Apolo y de los astronautas. Esa historia es lo que me hizo querer hacer ciencia y ser una astronauta. (...) Creo que el programa Artemis puede empoderar a las personas, para que sepan que sí pueden, si yo pude trabajar en la NASA, ellos pueden hacerlo".



El siguiente paso de la NASA en la exploración espacial

LAURA VALENTINA MERCADO

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