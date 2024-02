Niña palestina que sobrevivió a ataque en Gaza apareció muerta: “Tenía miedo y me pidió buscarla”

Hind Rajab, una niña palestina de 6 años que llevaba casi dos semanas desaparecida en medio de los combates en Gaza, fue hallada muerta junto a varios parientes, anunciaron Hamás y su familia, que acusan a las fuerzas israelíes de haberlos matado.



El cuerpo de la pequeña fue encontrado el sábado 10 de febrero en un carro cerca de una gasolinera del barrio de Tel al Hawa, en Ciudad de Gaza, después de que los tanques israelíes se retiraran de la zona, indicó su familia.

"Hind y todos los que se encontraban en el coche murieron", declaró a la AFP su abuelo, Baha Hamada.

"Fueron hallados por miembros de [nuestra] familia que fueron en busca del coche y lo encontraron cerca de la gasolinera", una zona hasta ahora inaccesible debido a la presencia militar israelí, explicó.

La madre de Hind, Wissam Hamada, denunció a "los sinvergüenzas de Netanyahu, Biden y a todos los que conspiraron contra Gaza y su población".

Interrogada por la AFP, dijo que quería interrogarlos "ante Dios sobre ese día en que mi hija pidió ayuda (...) sin que nadie fuese a rescatarla".

"Hind Rajab murió a manos de las fuerzas de ocupación [israelíes] junto a todos los que estaban con ella en un coche", confirmó el Ministerio de Salud del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, en un comunicado.



La familia contó esta semana a la AFP que la niña palestina y otros familiares se encontraban en el carro en la ciudad de Gaza cuando se toparon con tanques que, al parecer, abrieron fuego contra ellos.

Rajab sobrevivió en un primer momento, como lo demuestra la llamada telefónica que hizo a su familia. Desde entonces, nadie volvió a tener noticias de ella, ni siquiera la Cruz Roja palestina que fue a buscarla, según su familia.

Su abuelo denunció en ese momento que la niña palestina "estaba asustada, aterrorizada y tenía heridas en la espalda, la mano y el pie".

Contó que "llamé por teléfono a mi hermano y me contestó su hija Layan. Me dijo que habían matado a sus padres y a sus tres hermanos y que ella estaba viva con Hind. Intentamos calmarla diciéndole que llamaríamos a una ambulancia".

Entonces Hind habló con su madre por teléfono. La niña dijo que veía venir la ambulancia. "Su madre oyó el ruido de la puerta de un coche al abrirse y luego perdió la conexión", agregó.

Layan, de 15 años, murió como todos los que iban en el automóvil. Pero de la niña palestina no tuvieron noticias, hasta ahora.

"Me dijo que tenía miedo y hambre, y me pidió que fuera a buscarla. Me dijo que los tanques se acercaban", recordó.

Entre tanto, el ejército israelí no respondió a las preguntas de la AFP sobre los disparos contra el coche lleno de civiles ni sobre el paradero de los desaparecidos.

La guerra en Gaza se desencadenó el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron en un ataque en suelo israelí a más de 1.160 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y lanzó una vasta ofensiva militar en Gaza, que ha matado ya a 28.064 personas, principalmente mujeres y menores, según el grupo islamista.