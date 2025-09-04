Esto se sabe del hombre señalado de asesinar a niño que jugaba "tin tín corre, corre" en EE. UU.

La lamentable muerte de Julián Guzmán, un menor de solo once años que jugaba junto a su primo en Houston, Texas, ha provocado conmoción en los Estados Unidos. El infante, junto a su pariente, había decidido salir de la fiesta familiar en la que se encontraba para divertirse con una reciente tendencia de Tiktok. Minutos después recibió un impacto de bala que acabó con su vida pasadas algunas horas tras del incidente.

Tal como lo conoció CNN, Guzmán y su primo habían empezado a jugar el famoso "tin tín corre, corre" en diferentes casas del barrio, sin imaginarse que uno de los habitantes de esta vivienda iba a dispararle por tan inocente acto. Ambos niños decidieron timbrar en una casa de la calle Mimbrough a eso de las 11 de la noche, cuando, tras hacerlo y salir a correr, vieron que un hombre armado abrió la puerta.

Los menores se encontraban a varios metros de distancia de la casa de la que salió el sujeto, y mientras corrían escucharon dos disparos. Uno de los niños, el de once años, no solo oyó el estruendo, también sintió el dolor a quemarropa de la bala atravesando su espalda. Inmediatamente, Guzmán cayó al suelo, advirtiendo a su compañero de juego que le habían disparado.



El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, en diálogo con la cadena norteamericana, explicó que tras el impacto el niño tuvo que ser auxiliado por su primo, quien se vio obligado arrastrarlo hacia un lugar seguro.

Este caso ha llamado la atención de los habitantes del país norteamericano y la comunidad en general, pues recientemente se han hecho tendencia este tipo de juegos en redes sociales y plataformas como Tiktok. Aunque se trata de juegos clásicos o tradicionales, estas tendencias han demostrado representar riesgos para quienes las llevan a cabo.



¿Qué dicen las autoridades?

Un informe judicial al que tuvo acceso el medio citado sostiene que el hombre que habría disparado contra los infantes se llama Gonzalo León Jr., un veterano militar que estuvo en Afganistán. El sujeto, al parecer, se encontraba dentro de su casa junto a su esposa y su hija pequeña cuando recibió la visita de los niños, quienes timbraron a su vivienda y salieron a correr.

El primo, acorde con el documento, vio a un hombre que salió de su casa, caminó hacia una señal de alto que se encontraba frente a la edificación y apuntó inicialmente contra el suelo. El primero de los disparos fue hacia el césped, pero posteriormente el sujeto apuntó contra uno de los niños y volvió a a accionar su arma.

El niño alcanzó a notificarle a su compañero que sentía un dolor muy fuerte antes de caer al suelo. Poco tiempo después fue trasladado hacia un centro médico, en donde se mantuvo durante varias horas. Al día siguiente de los hechos, el niño murió mientras recibía tratamiento, tal como explica el documento divulgado por la cadena de noticias mencionada.

La investigación que adelantan las autoridades ha podido establecer que tras cometer el crimen, el señalado asesino abandonó su hogar y se desplazó hacia un hotel, hecho que la Fiscalía ha intentado interpretar como un intento de fuga. En contraste, los defensores del señalado argumentaron que este traslado se debía a que el sujeto buscaba proteger a su familia de la exposición mediática.

La fianza que se le impuso al presunto responsable por este grave caso fue de un millón de dólares, cifra que ha despertado polémica entre los estadounidenses. Por el momento, el señalado asesino se encuentra a disposición de las autoridades a la espera de que avance su proceso judicial. Se estima que el hombre debería volver a los tribunales en octubre de 2025.

