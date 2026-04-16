Nuevas revelaciones de mercenario colombiano sobre magnicidio de Jovenel Moïse, presidente de Haití

En el día 25 del juicio que se sigue en Miami por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, surgieron detalles reveladores. El militar retirado colombiano Mario Antonio Palacios, ya condenado, testificó. La investigación de Noticias Caracol ha sido clave en este proceso que involucra a un empresario colombiano.



En una corte federal de Miami, el jurado escucha uno de los testimonios más clave hasta ahora en el caso del magnicidio del presidente haitiano. En el estrado, declara Mario Antonio Palacios, ya condenado a cadena perpetua y quien ahora coopera con la Fiscalía.

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Ante el jurado, Palacios identificó al haitiano estadounidense James Solages como jefe y líder del grupo en Haití y quien según su relato dio la orden de ir a la casa del presidente Jovenel Moïse. Palacios explicó que en un principio el plan no era asesinar al mandatario, que les dijeron que participarían en una operación para capturarlo, pero que esa misión cambió.

“Inicialmente, el trabajo iba a ser realizado por un grupo armado en Haití, pero no respondía en sus teléfonos, así que nos dieron la orden. Tuvimos que hacer el trabajo que ellos iban a hacer”, manifestó el mercenario colombiano. Y al pedirle que aclarara en el estrado, él indicó que “el trabajo era asesinar al presidente de Haití”.



"Supuestamente violaba niños": mercenario sobre magnicidio de presidente de Haití

El mercanario colombiano señaló que a varios de los participantes les dijeron que el presidente ya no era legítimo y que existían graves acusaciones en su contra. “Supuestamente el presidente violaba niños y vendía órganos. No teníamos otra salida. Aceptamos la misión. Quizás fallamos por ambición porque nos prometieron $300,000 a cada uno”, dijo.



Se espera que el juicio contra los cuatro acusados, entre ellos el empresario colombiano Arcángel Pretel Ortiz, continúe durante varias semanas más. Según la acusación, Pretel Ortiz habría estado vinculado a la empresa de seguridad que reclutó a los mercenarios.



Otro testigo clave que declaran este juicio es el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, alias Dodof, condenado también a cadena perpetua, dijo que proporcionó más de 50,000 para apoyar la operación, incluyendo sobornos a miembros de la seguridad presidencial de Jovenel Moïse en Haití.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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