Hermana del CEO de Open AI, empresa creadora de ChatGPT, vuelve a demandarlo por violencia sexual

Ann Altman, hermana menor de Sam Altman (CEO de OpenAI), volvió a llevar una denuncia por violencia sexual contra su familiar a las cortes de Estados Unidos. La mujer acusa a Altman de haber cometido actos ilícitos desde 1997 hasta 2006, cuando ella era menor de edad. Esta es la segunda vez que la querella es llevada a los tribunales; la primera ocurrió en enero de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

OpenAI es una empresa altamente reconocida en el mundo por desempeñarse en el mundo de la inteligencia artificial y por haber lanzado ChatGPT. Uno de sus fundadores es precisamente Sam Altman.

La denuncia sostiene que los vejámenes habrían iniciado desde que Ann Altman tenía tres años, cuando estaban en la casa familiar de los Altman. El documento señala que Samuel Altman habría cometido actos de agresión sexual y física contra la entonces menor de edad. En ese periodo de tiempo, Sam era “casi un adolescente” y hasta que llegó a la adultez. Durante ese tiempo, señala la menor de los Altman, Samuel habría manipulado a Ann para que creyera que estos actos sexuales eran idea suya.



La demandante volvió a relacionar secuelas derivadas de estos episodios que afirma haber vivido. Sostiene que “como resultado directo y próximo de los actos de abuso sexual infantil”, ella ha sufrido lesiones físicas, emocionales y psicológicas; tales como estrés postraumático, ansiedad, angustia y depresión.



Cuando la demanda se hizo pública por primera vez, Sam Altman negó las acusaciones e incluso acusó a su hermana de difamación. Estas declaraciones fueron apoyadas por su madre y dos hermanos menores: “Annie ha hecho acusaciones profundamente hirientes y totalmente falsas sobre nuestra familia, y especialmente sobre Sam”. La familia en su momento aseguró que la situación les había causado un inmenso daño. Los Altman sostienen que Ann padece de “problemas de salud mental” y que se ha negado a recibir tratamiento convencional, además habría arremetido “contra familiares que intentan ayudarla de manera genuina”.



Las acusaciones fueron desestimadas por un juez federal el pasado 20 de marzo de este año. Según el togado, las denuncias por abuso sexual no eran procedentes porque el plazo legal para presentarlas había expirado en 2008, ya que había sido presentado bajo el Estatuto de Abuso Sexual Infantil de Misuri. Sin embargo, permitió que se presentara como denuncia enmendada. El plazo máximo para presentar el recurso ante la justicia era este 1 de abril de 2026. La defensa cumplió con el tiempo establecido, por lo que se espera cuál será el rumbo que tomará el proceso.



Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co